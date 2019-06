In Cyberpunk 2077 non si potranno guidare veicoli volanti | ma si potrà nuotare

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) In passato, alcuni annunci di lavoro avevano fatto pensare alla comparsa dinell'attesoe, di conseguenza, in molti hanno creduto che sarebbero stati in grado di pilotare macchine. Sfortunatamente, non sarà così.Mentre ci sarà una scelta di auto e moto che potrete, isaranno lasciati a sequenze con script. "Ci sonoche sono elementi della storia e quindi ci saranno momenti in cui V sarà nel veicolo volante, ma sono sempre eventi incentrati sulla storia", ha spiegato il quest designer Pawel Sasko durante un'intervista con VG247.com."Dovrei rovinarti un po' della storia, non voglio, ma ci sono momenti in cui sei in un veicolo volante ma non puoi guidarlo da solo in città. Però avrete tutti i tipi di auto, tutti i tipi di motociclette."Leggi altro...

