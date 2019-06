In anteprima al Taormina Film Fest | The noisy silence di Agostino Fontana affronta la

aldiladelcinema

(Di lunedì 17 giugno 2019) Prodotto da SLY Production di Silvestro Mariano E SLY Asset LTD in co-produzione con Simona Diana e distribuito da Prem1ere, Theè il primo cortometraggio diretto da. Interpretato da Giuseppe Zeno (recentemente visto al cinema ne La tenerezza di Gianni Amelio e in tv ne Il paradiso delle signore e Tutto può succedere) Gaia Bermani Amaral (Un passo dal cielo in tv, Malati di sesso al cinema), Jenna Thiam (Capri-Revolution), Quentin Faure (Bastille day – Il colpo del secolo), Iris Picazio, Andrea Marzullo ed Elena Foresta, il cortometraggio, che si svolge in un arco temporale tra gli anni Settanta e il presente, sarà presentato inpresso l’edizione 2019 del. La storia è quella di due famiglie che, a distanza di quarantaquattro anni, si confrontano con gli stessi disagi e lo stesso dramma. Quello di un padre che ...

