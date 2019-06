Immigrati con la pensione sociale | incassano e tornano al loro Paese

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Angelo Scarano I casi in tutta Italia: oltre 50 stranieri pizzicati ad aggirare la legge.l'assegno Inps, ma poia vivere nei Paesi d'origine Sarebbero circa 500 i casi messi nel mirino, per un valore totale di circa 10 milioni di euro. Sono i soldi finiti nelle tasche di cittadini stranieri che, dopo aver maturato le condizioni e i diritti per l'assegno, se nenelalle spese del welfare italiano. Costringendo poi l'Inps o gli investigatori a scoprire se sono ancora in possesso dei requisiti per incassare il benefit. La legge infatti è chiara: uno straniero può accedere all'assistenza se ha 66 anni e sette mesi di età, se è residente nel Belo se ha il permesso di soggiorno da almeno dieci anni. Attenzione, però, se l'immigrato se ne sta per più di 30 giorni all'estero, l'assegno andrebbe sospeso. Ma non sempre accade e ...

