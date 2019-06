Imballi per tutti i gusti | dalle buste business alle scatole per spedire e regalare

laragnatelanews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il mondo del commercio sta diventando sempre più internazionale e soprattutto slegato dalla vendita al dettaglio negozio-cliente. Anche il consumatore finale diventa a sua volta un possibile venditore anche grazie ai siti di vendita, baratto e scambio che impazzano sui social network o tra le app, nate per dare via prodotti che non usiamo più o che abbiamo acquistato per sbaglio. In Italia c’è una previsione di crescita dell’ecommerce del 15% in più rispetto al 2017. Mentre le previsioni dicono che entro il 2022 un terzo della popolazione mondiale acquisterà online, oggi siamo già a circa 2 miliardi di acquirenti per un volume di quasi 3mila miliardi di dollari (più di 5mila nel 2022). Crescono i prodotti rispetto ai servizi, con buone performance di Arredo (+44%), Food (+34%), Bellezza (+29%), Auto (+26%) ed Editoria (+25%) rispetto all’anno precedente, oltre ai capofila ...

