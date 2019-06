Ilary Blasi | la foto su Instagram scatena la polemica Ma tutti la rimpiangono al GF Vip

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019)ha pubblicato sul suo profilounache la ritrae mentre guarda il panorama di Roma. Lei commenta: “Roma mia …..quanto sei bella ”. Uno scatto apparentemente innocente che la showgirl ha condiviso al suo ritorno dalle vacanze in Costa Azzurra con suo marito Francesco Totti. Lasuha in realtàto gli haters che subito si sono messi a gridare allo scandalo e si sono precipitati a commentare indispettiti: Dall’ alto del superattico da 14 milioni di euro stai attenta a non cadere da li La critica gratuita però è stata subito messa a tacere dai fan diche hanno sottolineato come lo scatto sia stato realizzato non da Casa Totti ma dal Giardino degli Aranci. A riprova di ciò, basta osservare attentamente la posa e il look della. La showgirl è seduta su quello che sembra essere un muretto e non la balaustra di un ...

trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - davidemaggio : BOOM! #GiochiSenzaFrontiere con Ilary Blasi nell'autunno di Canale 5 - trash_italiano : 'Non era una stagione fortunata per i reality!' ALESSIA MARCUZZI E ILARY BLASI CONTENTISSIME STASERA #GF16 -