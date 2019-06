Il Segreto puntate spagnole | Antolina cambia? L’ex ancella salva Elsa

Il Segreto - spoiler puntate italiane al 21 giugno : Fernando vuole lasciare Puente Viejo : Gli spoiler de Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate della nota soap opera spagnola che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Fernando Mesia ucciderà i sequestratori di Alfonso ed Emilia. Poi Maria si renderà conto all'improvviso che sua madre Emilia è incinta. In seguito, Francisca Montenegro uscirà inaspettatamente dal nascondiglio e si mostrerà a Fernando. Subito dopo aver visto il Mesia, Donna Francisca punterà ...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Isaac Guerrero geloso della Laguna : Le anticipazioni de Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, vorrà cancellare definitivamente i suoi sentimenti verso Isaac Guerrero e desidererà iniziare una nuova vita. Per tale ragione Elsa deciderà di proseguire la conoscenza con il dottor Alvaro Fernandez, il nuovo medico arrivato da poco in paese. Nel frattempo Isaac noterà che tra i ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 17-23 giugno 2019 : Fernando Precipita In Un Burrone! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019: Fernando salva i bambini di Maria. Julieta scompare il giorno delle sue nozze Anticipazioni Il Segreto: Fernando mette a rischio la sua vita per salvare quella dei piccoli Esperanza e Beltran! Francisca chiede scusa a Maria, mentre Julieta non si presenta all’altare! Si scopre che la giovane è stata rapita! Puente Viejo deve fronteggiare una brutta epidemia ed ...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Faustino spara a Fe - Mauricio la soccorre : Le anticipazioni de Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie spagnola a Puente Viejo arriverà uno strano personaggio, Faustino, il quale fingerà di essere un venditore di vini. In seguito l'uomo chiederà informazioni sul conto di Fe Perez. Poi Marcela incontrerà Faustino e inconsapevolmente gli indicherà il posto dove lavora Fe, ignara però delle vere intenzioni dell'uomo. Successivamente Faustino andrà a ...

Anticipazioni Il Segreto - prossime puntate : un fatto inspiegabile : Il Segreto, Anticipazioni 10-16 giugno: il ritorno di Donna Francisca Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 16 giugno annunciano clamorosi colpi di scena. Isaac non sa come dire ad Antolina che ha perso il bambino. Elsa è caduta nel tranello della sua ex ancella. Isaac la maledice. Un vagabondo si aggira per le strade di Puente Viejo. Si scopre il ...

Il Segreto - puntate spagnole al 14 giugno : Carmelo spara a Francisca per vendicarsi : La prossima settimana, in Spagna, andranno in onda altre avvincenti puntate della soap opera Il Segreto. Stando alle ultime indiscrezioni, durante gli episodi che verranno trasmessi alla televisione iberica da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Carmelo Leal farà di tutto pur di vendicare la morte della moglie Adela. Invece Maria lascerà Puente Viejo e, dietro consiglio di Fernando, rientrerà a Cuba. Infine, sempre tenendo conto degli spoiler ...

Programmazione Il Segreto - Beautiful - Una Vita : cancellate le puntate di sabato e domenica : Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'ineVitabile variazione di Programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, ...

Il Segreto puntate spagnole : Antolina ritornerà a Puente Viejo : Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle prossime puntate spagnole de "Il segreto", ci sarà il ritorno a sorpresa a Puente Viejo di Antolina. Infatti, la ragazza l'ultima volta aveva lasciato il paese perché Isaac l'aveva costretta a ritirare la denuncia contro Elsa. Il carpentiere minacciò la sua ex moglie che se non l'avesse ritirata, l'avrebbe a sua volta denunciata per l'omicidio di Jesus. Infatti, per ...

Il Segreto - puntate dal 4 all'8 giugno : Isaac dirà alla Laguna di essere un'assassina : Tutti i fan della soap opera iberica "Il Segreto" dovranno tenersi forti, perché li attendono nuove puntate nella settimana che va da martedì 4 giugno a sabato 8. In primis, Antolina rivelerà a suo marito un Segreto sul passato di Elsa: quest'ultima in seguito alla morte di sua madre è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per superare il lutto, ma questa cosa non l'ha mai rivelata a Isaac nemmeno quando stavano insieme....Continua a ...

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : una verità inquietante : Il Segreto, Anticipazioni 3-9 giugno: Isaac scopre la verità su Elsa Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto dal 3 al 9 giugno? Isaac scoprirà una terribile verità su Elsa. Fernando dice a Raimundo e Maria che la situazione gli è sfuggita di mano, non sa che fine abbiano fatto Alfonso ed Emilia ma, sicuramente, corrono un grave rischio. Convince Maria a ...

Il Segreto - spoiler puntate italiane : Julieta catturata da Lamberto - Eustaquio muore : Gli spoiler delle prossime puntate italiane della famosa soap opera Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle future puntate della serie spagnola, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, riuscirà finalmente a sposarsi con il suo amato Saul Ortega, interpretato dall'attore Ruben Bernal. Nel contempo Carmelo e Severo saranno estremamente preoccupati per il fatto che Eustaquio Molero possa intralciare il matrimonio, ...