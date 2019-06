Il ragazzo aggredito parla dopo l' operazione | Denuncerò chi mi ha picchiato con la

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del Cinema America!”. Ringrazia tutti per la solidarietà ricevuta in questi giorni Davide Habib, uno dei quattro ragazzi aggrediti nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perché indossava la maglietta del cinema che anima il centrale quartiere capitolino. Habib ha subito la frattura scomposta del setto nasale e, per questo, ha dovuto subire un intervento chirurgico.Sugli aggressori, una decina di persone, ancora non ci sono notizie. Hanno preso a botte e testate quattro ragazzi solo perché indossavano il simbolo del cinema trasteverino. “Levatevi quella maglietta, siete antifascisti”, avrebbero detto ai ventenni prima di picchiarli. Appena uscirà dall’ospedale, Habib andrà a denunciarli. Proprio con ...

