Il progetto Xbox Lockhart potrebbe essere stato accantonato da Microsoft

(Di lunedì 17 giugno 2019) In passato, si diceva che ilScarlett si stesse dividendo in due modelli diversi, uno più potente e l'altro pensato per persone disposte a investire un po' meno denaro nei giochi. Le due console erano conosciute con i nomi in codicee Anaconda.Tuttavia, come avrete visto, all'E3 di quest'anno è stata rivelata solo una console, definita genericamente Project Scarlett. L'idea era chepotesse aspettare un secondo momento per annunciare la seconda piattaforma, per evitare qualche confusione nei giocatori.Ad ogni modo, c'è una possibilità che, il modello più economico,stata cancellata per lasciare spazio alla versione principale, segnala Gamepur.Leggi altro...

