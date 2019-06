Il principe Harry e Meghan Markle hanno condiviso una tenerissima foto di Baby Archie

Archie - il principe Harry pubblica la prima foto con il volto del royal baby (ma senza Meghan Markle) : Dopo molteplici ingrandimenti della foto della sua unica prima uscita in occasione della presentazione ufficiale che ad altro non sono serviti se non a confondere ulteriormente i suoi lineamenti, finalmente si vede in volto il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi del Sussex Harry e Meghan. A mostrare il royal baby è stato proprio il principe, che ha pubblicato una nuova immagine neonato sulla loro pagina ufficiale ...

Il principe Harry con il suo Archie : la prima foto per la festa del papà : Lo scatto condiviso su Instagram per la speciale ricorrenza, il viso del baby Sussex ancora non era mai stato mostrato

Ecco la prima foto tenerissima del principe Harry con il figlio Archie : Oggi nel Regno Unito è la festa del papà e tutti, ma proprio tutti, aspettavano degli auguri davvero speciali di un particolare bambino a un particolare papà. E questi auguri sono arrivati e sono tenerissimi. Il bimbo che tutto il Regno aspettava facesse gli auguri al suo papà li ha fatti, pubblicamente su Instagram, per la gioia dei suoi tanti fan e follower. Il piccolissimo Archie è il protagonista di uno spettacolare scatto che lo ritrae in ...

Il principe Harry era innamorato di Jennifer Aniston? : In una nuova biografia sull'attrice si racconta della presunta infatuazione che il Duca del Sussex avrebbe avuto per anni per la star di "Friends" di cui riuscì ad ottenere il numero da un'amica comune a Los Angeles. Hollywood è davvero nel cuore del principe Harry che, prima di sposare l’attrice Meghan Markle, aveva già messo gli occhi anni fa su una superstar, Jennifer Aniston, più grande di lui di 16 anni. Il Duca del Sussex ...

Meghan Markle in passato ha tradito il principe Harry? : Durante i primi mesi della relazione con il Principe, Meghan Markle avrebbe continuato a frequentare il suo ex. Altre ombre spuntano dal passato Meghan Markle. Mentre la neo duchessa di Sussex si gode la maternità e i suoi pochi impegni formali, sul web cominciano a trapelare piccanti indescrizioni sui flirt che la Markle avrebbe tessuto prima di legarsi ad Harry. La "colpa" sarebbe di un’autobiografia che si focalizza proprio ...

Spuntano le foto con lo chef! Meghan Markle ha tradito il principe Harry : Meghan Markle è da sempre nel mirino del gossip. Di voci sul conto della moglie di Harry e duchessa di Sussex circolano in continuazione, ma l’ultima ha a che fare con un ‘triangolo amoroso’ che la vede suo malgrado protagonista. Ora si mormora che durante le prime fasi della storia d’amore con Harry, che è anche il papà del suo primogenito Archie, sembra che la ex attrice abbia avuto occasione di tradirlo. Ma partiamo dal principio.-- Prima di ...

Il principe Harry e la foto di Meghan a Kensington Palace - : Francesca Rossi Il principe Harry conserva a Kensington Palace, sua ex casa, una rara foto che lo ritrae con la moglie ai tempi del fidanzamento e questo scatto è spesso in bella vista durante gli incontri ufficiali Le fotografie possono diventare un ottimo mezzo di comunicazione. Lo sa bene la regina Elisabetta, che spesso tiene dietro e accanto a sé scatti di famiglia durante gli incontri ufficiali e lo ha imparato anche il ...

principe Harry bacchetta Meghan Markle in pubblico : 'Voltati' : Il Principe Harry si è rivolto verso Meghan Markle in modo brusco, intimandole uno stizzito "turn around!" (voltati!) proprio davanti ai sudditi del Regno. L'episodio è avvenuto durante il Trooping the Colour mentre tutta la famiglia reale, insieme alla Regina ovviamente, erano sul balcone del Palazzo Reale per il saluto. Ai sudditi e ai fotografi che stavano osservando i reali non è sfuggito il particolare. Un gesto di protezione verso Meghan o ...

Hai capito il principe Harry! Anche con Meghan vedeva la top model Sarah Ann Macklin : Poco dopo essersi conosciuti grazie a un appuntamento al buio, i Duchi non smisero di vedere altre persone. In particolare Harry, nel pieno di una passionale relazione con la bellissima top model Sarah Ann Macklin. La romantica storia d'amore tra il Principe Harry e Meghan Markle, almeno agli inizi, non è cominciata come nelle classiche favole con i due innamorati che perdono la testa l'uno per l'altra e dimenticano il resto del ...

Meghan Markle resta a casa e il principe Harry abbraccia calorosamente un'altra : il gossip si scatena : Non è passato inosservato l'incontro tra il principe Harry e Rita Ora. A scatenare il gossip è stata soprattutto l'assenza della moglie, Meghan Markle. Il duca di Sussex ha...

Il principe Harry era triste al Trooping The Colour? - : Francesca Rossi Neppure l’espressione particolarmente seria del principe Harry è sfuggita alla lente d’ingrandimento dei tabloid, ma davvero possiamo dire che il duca di Sussex fosse triste? Se fosse vero, quale sarebbe il motivo? Un esperto di linguaggio del corpo ha suggerito alcune ipotesi Il principe Harry è apparso molto serio durante la cerimonia del Trooping The Colour. A momenti i suoi fan hanno faticato a riconoscere sotto ...

Royal family sul balcone di Buckingham Palace al gran completo - il principe Harry sgrida Meghan Markle : ecco cosa è successo : Le immagini non lasciano dubbi: il principe Harry sembra proprio sgridare la moglie Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour, l’evento tenutosi sabato scorso per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. Come si nota dal video postato da un utente Twitter, la duchessa de Sussex, 37 anni, alla sua prima uscita pubblica dopo meno di un mese dalla nascita del primogenito Archie, si è girata due volte ...

Il principe Harry lascia Meghan e Archie a casa per volare da Rita Ora : Il duca di Sussex ha presenziato ad un concerto di beneficenza, dove si è visto particolarmente affettuoso nei confronti della cantante Rita Ora, Mai sottovalutare un Principe, soprattutto se si chiama Harry. Poco importa che sia follemente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato papà, Harry ha un passato di tutto rispetto quando si tratta di colpi di testa, e questo Meghan e i suoi capricci dovrebbero ...

