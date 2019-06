Il potere del nazionalismo

Anastasio : “Sarri alla Juve ha infranto il sogno - è passato dalla parte del potere” : Anastasio, il vincitore di X Factor e autore di una canzone inno, Come Maurizio Sarri, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui senza peli sulla lingua ha tirato fuori tutto il suo risentimento «Quello di Sarri è stato una specie di colpo di grazia. Ho iniziato a tifare Napoli da ragazzino, ho sempre seguito con passione tante squadre, anche senza alcuna speranza, squadre di scarsi ma con il cuore, squadre come il Napoli di ...

CorSera : L’inversione della Juve per Sarri può cambiare faccia al vecchio potere bianconero : Chi fa la rivoluzione più profonda? La Juventus — per la quale «vincere è l’unica cosa che conta»—e ha scelto Sarri per cambiare stile di gioco. O l’allenatore, che al Napoli parlava di «colpo di stato per prendere il potere» ed è finito dritto nel palazzo di Madama? Questo l’interrogativo del Corriere della Sera sulla notizia del giorno: Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juve. Tutto è stato anomalo, dal tempo che ci è voluto da ...

Letizia di Spagna incanta con la gonna del potere ma commette un errore : Letizia di Spagna ha partecipato con il marito Felipe a un evento alla Accademia Reale di lingue a Madrid. La Sovrana si è presentata con un look da manager, indossando la gonna del potere. Si tratta di una longuette celeste con cintura in vita, in stile anni ’60, firmata Hugo Boss, lo stilista preferito di Letizia che recentemente ha sfoggiato un suo completo rosso. Il fatto è che questa gonna piace alle teste coronate e ce l’hanno ...

In rete c’è un falso Mark Zuckerberg che parla del potere dei dati : (foto: bill_posters_uk/Instagram) Dato che un video vale più di mille parole, prima di tutto conviene dare un’occhiata al filmato che si trova online su Instagram (e non solo) dal 7 giugno scorso. Quello che si vede è (un apparente) Mark Zuckerberg che parla per una ventina di secondi annunciando al mondo con tono quasi minaccioso di aver consegnato a una imprecisata Spectre i dati di miliardi di utenti raccolti attraverso la rete. Dalle ...

"Il tavolo del potere si è solo spostato di qualche isolato" : “Il tavolo del potere esiste ancora e si è solo spostato di quartiere, di pochi isolati”. Chiude (di nuovo) il Four Seasons, ristorante-istituzione di Manhattan e Antonio Monda, conoscitore di New York come pochi, non ha dubbi. Il potere (attovagliato) c’è ancora, non si è spostato tutto in Estremo o Medio Oriente, e nuovi Four Seasons fioriscono ancora in città. Oggi come allora, gli anni ’70 ...

Lontano Da Te - trama Seconda Puntata : Il potere delle Visioni! : Lontano da Te, trama Seconda Puntata: Massimo deve cercare di ricucire il suo rapporto con Francesca. Ma arriva la mamma a complicargli le cose! Le visioni aiutano Candela a liberare Rosario da una probabile delusione d’amore! La bella ed entusiasmante storia d’amore di “Lontano da Te”, in onda su Canale 5, giunge alla Seconda Puntata. Nel primo episodio abbiamo potuto apprezzare la leggerezza della storia ed anche i ritmi molto veloci e ...

Il Re Scorpione 4 La conquista del potere film stasera in tv 9 giugno : cast - trama - curiosità - streaming : Il Re Scorpione 4 La conquista del potere è il film stasera in tv domenica 9 giugno 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Re Scorpione 4 La conquista del potere film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Scorpion King 4: Quest for ...

«Beautiful Boy» : il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore : Nicolas Sheff ha 18 anni ed è un bravo studente: scrive per il giornale della scuola, recita nello spettacolo teatrale di fine anno e fa parte della squadra di pallanuoto. Ama leggere e possiede una spiccata sensibilità artistica; in autunno andrà al college. Da quando ha 12 anni però, ama sperimentare le droghe; da qualche tempo ha provato la metamfetamina e, come lui stesso dichiara, «Il mondo, da bianco e nero, improvvisamente è diventato in ...

Movimento 5 stelle a pezzi - meno potere a Rocco Casalino : non sarà più a capo nazionale della comunicazione : Con l'80 per cento dei voti la piattaforma Rousseau ha salvato Luigi Di Maio. "Non mi monto la testa, questo è il momento dell'umiltà", dice dopo aver sottolineato quanto la votazione sia stata un "record". Ora "comunicherò le prime novità organizzative". Per esempio, potrebbe lasciare il ministero

Tumori : studio italiano - una molecola li smaschera e aumenta il potere dell’immunoterapia : (Dall’inviato dell’AdnKronos Salute Francesco Maggi) – Modificare il tumore per renderlo più visibile agli ‘occhi’ del sistema immunitario. Uno studio pioneristico del Centro di immuno-oncologia (Cio) del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, diretto da Michele Maio, apre le porte alla sfida attuale dell’oncologia, quella di aumentare il numero di pazienti che rispondono positivamente all’immunoterpia. I ...

Il giornalismo tra informazione - dati personali e potere. Al via la quinta edizione del Dig Festival : Da oggi a domenica a Riccione. Proiezioni, concerti e un concorso per premiare lavori di giovani giornalisti.

Il potere della musica : Ascoltare e fare musica fa bene alla salute, sia mentale che fisica, stimola il sistema immunitario, riduce l'ansia e lo...

"Catch 22" ovvero la follia della guerra e l’umanità schiacciata dal potere : Il tenente sadico, il pilota che vorrebbe diventare pazzo, la surrealtà e parecchio divertimento. Su Sky Atlantic convince la serie con George Clooney. Che racconta la guerra. Ma quella di tutti i giorni: in cui chi comanda vince sempre

Scienza e Ambiente : costruire i materiali intelligenti della prossima generazione con il potere del suono - ora si può : I ricercatori hanno utilizzato onde acustiche per manipolare atomi e molecole in maniera precisa, accelerando la produzione sostenibile di innovativi materiali intelligenti. I Metal-organic frameworks (definizione traducibile come reticoli metallorganici o strutture metallorganiche, MOF) sono nanomateriali incredibilmente versatili e super porosi che possono essere utilizzati per conservare, separare, rilasciare o proteggere quasi tutto. I MOF ...