Il pensatore russo Dugin al convegno di Udine | ' Bergoglio è un populista sudamericano'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Alexandrè uno dei più conosciuti e controversi ideologi della Russia contemporanea, appartenente alla corrente filosofica e politica del cosiddetto neo-eurasiatismo. Negli ultimi giorni lo stessosi trovava in Italia, dove ha partecipato a diversi convegni e conferenze incentrate sulla riflessione intorno alla crisi della globalizzazione 'occidentalista' e sulla riscoperta delle tradizioni e delle identità culturali e nazionali. Su ciò, bisogna dire che il tour diha causato anche diverse polemiche per via della presenza, tra gli organizzatori dei diversi convegni, di alcuni personaggi e associazioni legate al mondo della destra radicale. L'opinione disul Papa e il 'femminismo mistico' Durante l'ultima conferenza del tour italiano, tenutasi a, il discusso politologo di origine russa ha detto la sua anche sull'operato di Papa Francesco. Più ...