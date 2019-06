Il femore? Lo riparo con lo stent

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Gioia Locati Una tecnica rivoluzionaria e la sostanza che rafforza l'osso Arrivano dal chirurgo ortopedico che opera i centenari notizie confortanti sulla medicina rigenerativa. «Sempre più spesso riusciamo a evitare le protesi e a ricostruire le fratture con cellule staminali, tessuto adiposo e piastrinico. Altre volte, grazie a una tecnica di mia invenzione, a ricomporre l'osso irrobustendolo». Lui è Rinaldo Giancola, milanese. Ex primario dell'ospedale San Carlo, professore alla scuola di Specialità dell'Università degli Studi e, direttore della clinica di Traumatologia geriatrica Mangioni di Lecco. Discuterà delle tecniche innovative e di un approccio di medicina integrata personalizzato sull'anziano al Congresso nazionale Aitog (Società italiana di Traumatologia e Ortopedia Geriatrica) da lui promosso, che si terrà a Milano oggi e domani all'Ambrosianeum, in via delle ...