Il Collegio | gli anni ’80 al centro della quarta edizione

Ufficiale Il Collegio 4 in onda in autunno su Rai2 e ambientato negli anni ’80 : casting da record : Tante novità per Il Collegio 4 in onda in autunno su Rai2: il docu-reality realizzato dalla Rai in collaborazione con Magnolia – Banijay Group cambia ambientazione e si sposta negli anni '80. Ad annunciarlo è la seconda rete Rai, che conferma anche la messa in onda della quarta stagione il prossimo autunno, presumibilmente già da settembre. Il format che catapulta un gruppo di adolescenti indietro nel tempo di diversi decenni, in un ...

Il Collegio 4 sarà ambientato negli anni Ottanta : sarà ambientato negli anni Ottanta la quarta edizione de Il Collegio, il docu-reality che nella stagione televisiva ormai conclusa ha ottenuto degli ottimi risultati d'ascolto su Rai2, realizzato da Magnolia - Banijay Group.In attesa della nuova stagione, la Rai informa che sono più di 22mila gli iscritti ai provini, 14mila i candidati solo nei primi 3 giorni d’apertura dei casting. Le adesioni sono raddoppiate rispetto a quelle dello scorso ...

Fiorentina - ricorso al Collegio di Garanzia per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini [DETTAGLI] : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Fiorentina contro Perugia e Atalanta per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini. La vicenda trae origine dal ricorso della Fiorentina al TFN-SVE per lamentare il mancato recepimento delle somme ritenute adeguate, commisurate nel 50% del totale delle somme ricevute dal Perugia Calcio, come premio di preparazione del calciatore Mancini. La Fiorentina ...

Al via i casting de Il Collegio 4 a Napoli - Catania - Palermo e Roma : tutti i dettagli su come iscriversi e partecipare : Finalmente hanno preso via i casting de Il Collegio 4 che, molto probabilmente, andrà in onda il prossimo autunno su Rai2. Dopo il successo della terza stagione, il docu-reality è stato confermato e annunciato ufficialmente e adesso anche Magnolia si è spinta oltre con i casting itineranti. Ebbene sì, quest'anno non solo sarà possibile iscriversi al sito e sperare di partecipare ai casting de Il Collegio 4 ma si potrà sognarlo anche senza ...