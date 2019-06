Il cibo ci sta restringendo il cervello | mangiamo troppo e siamo tutti a rischio demenza

La lunga estate di Tokyo : al via una stagione all’insegna di tradizione - natura - buon cibo e divertimento : Tokyo si prepara ad accogliere i tantissimi viaggiatori che quest’estate hanno scelto la capitale del Giappone per le loro vacanze estive. Questi mesi sono il momento perfetto per vivere la città come veri locali e immergersi nella miriade di eventi che animano la destinazione da giugno ad agosto: tra summer festival e fuochi d’artificio, appuntamenti nei parchi o per le strade della città, si preannuncia una grande estate all’insegna ...

"Noa Pothovensi si è lasciata morire rifiutando il cibo e l’acqua" - le parole del giornalista che per primo ha seguito il caso : Noa Pothoven si è lasciata morire “rifiutando il cibo e l’acqua”. “Sentiva di non avere nessuna altra opzione”, ha raccontato al Corriere della Sera e a una giornalista di Politico Paul Bolwerk, il giornalista che per primo ha dato notizia della morte della 17enne sul quotidiano olandese De Gerderlander. Tecnicamente quindi non si tratterebbe di eutanasia legale. Nei suoi ultimi giorni, Noa è ...

In catene e senza cibo per giorni : bimbo trovato morto nel bagno di un hotel negli Stati Uniti : Un bambino di 12 anni è morto di fame e stenti dopo che è stato trovato incatenato e con un collare al collo da una settimana nel bagno di un motel in Indiana, dopo aver subito anche maltrattamenti e percosse. Eduardo Posso - scrive la Cnn - è morto in ospedale per complicazioni.Il padre, Luis Posso, 32 anni, e la compagna di lui, Dayana Medina-Flores, di 25, sono Stati arreStati con l’accusa di omicidio, abbandono di ...

Il cibo gli va di traverso! Salva la vita al turista con la manovra di Heimlich : Il proprietario di un ristorante di La Canea, a Creta, ha sventato la tragedia dopo che a un suo cliente era rimasto incastrato un pezzo di cibo nella trachea. Ha rischiato di morire soffocato per un pezzo di cibo che gli è rimasto incastrato nella trachea: a Salvargli la vita un uomo, che gli ha praticato la manovra di Heimlich.-- La vicenda nella località di La Canea, nell’isola di Creta, dove un turista britannico stava mangiando ...

Grande Fratello : lite dopo la diretta. La De André aggredisce Gennaro - lancia anche il cibo che lui stava mangiando. Guarda cosa è accaduto : Ieri durante la semifinale del Grande Fratello Francesca De Andrè e Gennaro hanno iniziato a discutere. La litigata è degenerata in piena notte e verso le 2:30 la concorrente ha iniziato ad offendere pesantemente il bel... L'articolo Grande Fratello: lite dopo la diretta. La De André aggredisce Gennaro, lancia anche il cibo che lui stava mangiando. Guarda cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

3 startup usano blockchain e cibo “ingegnerizzato” per fermare lo spreco alimentare : Tecnologia applicata all’alimentazione (Getty Images) La scorsa settimana, un report redatto dalle Nazioni Unite e firmato da 145 scienziati ha lanciato l‘allarme per la grave perdita di biodiversità: un milione di specie animali e vegetali, una su otto, è a rischio estinzione per colpa dell’uomo. Negli ultimi tre anni esperti provenienti da 50 diversi paesi nel mondo hanno compilato quello che può essere considerato il rapporto più ...

I cambiamenti climatici stanno già colpendo l’agricoltura : cibo a rischio : I cambiamenti climatici stanno modificando l’agricoltura a livello globale con un peggioramento della sicurezza alimentare anche nei Paesi più ricchi, quindi non solo in quelli più poveri. Gli scienziati hanno messo a confronto i dati sul clima con quelli sull’agricoltura ed ecco cosa hanno scoperto.Continua a leggere

Il cibo e il mare di Napoli - venerdì il convegno del Mattino alla Stazione Marittima : Nuove opportunità di crescita per i pescatori, i proprietari, gli armatori delle imbarcazioni da pesca e le piccole e medie imprese che si occupano di lavorazione, trasformazione e...

Presto ordinerete il cibo con Google Assistant - Maps e Ricerca : Google ha annunciato oggi la possibilità, in arrivo tra pochi giorni, di ordinare del cibo a domicilio direttamente da Maps, Assistant e Ricerca L'articolo Presto ordinerete il cibo con Google Assistant, Maps e Ricerca proviene da TuttoAndroid.

Commercio estero - Coldiretti : “Export stagna - ma è record per il cibo” : E’ record per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2019 che fanno segnare un aumento tendenziale del 3,7% e contribuiscono a salvare la bilancia commerciale dell’Italia. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al Commercio estero a marzo dai quali si evidenzia che le esportazioni complessive sono completamente ferme rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un risultato in controtendenza che è ...

Stazione Spaziale : ossigeno e cibo da un bioreattore ad alghe : Si chiama Photobioreactor ed è un innovativo bioreattore a base di alghe che potrebbe essere in grado di produrre ossigeno. Arrivato sulla Stazione Spaziale il 6 maggio a bordo della navetta Dragon di SpaceX, lo strumento verrà ora testato dall’equipaggio per valutare la possibilità di impiego di soluzioni simili in vista di future missioni di lunga durata che richiedono più rifornimenti di quanto un veicolo Spaziale sia in grado di ...

Foodtech - ora i colossi del cibo chiedono aiuto alle startup per evolvere : Carrello della spesa (Getty Images) A guardare i dati di mercato, i manager dell’industria dei dolci potrebbero dormire tra due guanciali. Secondo un’analisi del centro studi statunitense Allied market research, i ricavi del settore cresceranno fino al 2022 al ritmo di un +3,4% annuo, raggiungendo quota 232 miliardi di dollari. Ma ad alcune condizioni: che le aziende innovino i prodotti, trovino nuove combinazioni di gusti, fragranze e sapori, ...

Caserta - sorelline picchiate e senza cibo/ Genitori arrestati "caduti dalle nuvole" : Due sorelline picchiate dai Genitori e lasciate senza cibo: arrestati. 'Caduti dalle nuvole', racconto choc della mamma 'ha una leucemia'.

