(Di lunedì 17 giugno 2019) La storia di Leonel e Tito arriva dall'Argentina. Leonel è un ragazzinodi undici anni che il mese scorso ha perso il suo grande amico, un barboncino di nome Tito. Da quel giorno il ragazzino continua a fare disegni e lanciare appelli per il: "Non mi importa di dar via la miacletta, voglio veder tornare Tito".