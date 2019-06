Il bilancio di tre anni di Virginia Raggi al Campidoglio

Tre incidenti in poche ore : il bilancio è di due morti : I fatti tutti nel Torinese: a perdere la vita due motociclisti, un ragazzo di 30 anni ed un uomo di 60. I dettagli e le foto

Governo - Di Maio : “A Salvini dico basta estremismi e casta. M5s non permetterà legge di bilancio che aumenti il debito” : Il Governo può andare avanti “ma basta con l’estremismo di destra e comportamenti da casta“. Il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera si rivolge direttamente alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, dopo l’escalation di tensioni e scontri all’interno dell’esecutivo gialloverde, cominciati con il caso Siri e proseguiti lungo la campagna elettorale verso le Europee. Liti interne che ...

Roma - l'assessore al bilancio : "La città può fallire in tre anni" : L’assessore al bilancio del Comune di Roma, Gianni Lemmetti, lancia l’allarme: con l’azzoppamento del “Salva Roma” imposto da Matteo Salvini, il bilancio della capitale andrà a gambe all’aria nel giro di tre anni. "Dal 2021 - spiega l’assessore della giunta Raggi - il bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Senza un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre ...

Sampmania : due o tre considerazioni sul bilancio : Dopotutto, a chi vuole ancora emozionarsi con il calcio, evadendo dalle logiche del mondo di tutti i giorni, conviene non leggere i bilanci. Perchè si tratta di un punto di non ritorno. Da lì in poi, ...

Sampdoria - bilancio del 2018 chiuso con un utile di oltre 12 milioni : La Sampdoria chiude il bilancio ancora una volta in utile nell’era di Massimo Ferrero: al 31 dicembre 2018 supera quota 12 milioni. Le plusvalenze di mercato sono pari a 55,5 milioni grazie alle cessioni di Torreira all’Arsenal e Schick alla Roma. Le minusvalenze ammontano a 494 mila euro mentre in aumento anche i proventi derivanti dai diritti televisivi: la stima per questa stagione si aggira intorno ai 51,5 milioni. La ...

MotoGP - Valentino Rossi - il bilancio dopo tre gare aspettando Jerez [VIDEO] : ... andata alla Suzuki di Alex Rins , ma la Yamaha, almeno lato box del #46, è in grande crescita e questo fa ben sperare l'entourage e i tifosi del nove volte campione del mondo. Il campionato quest'...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : bilancio positivo per l’Italia - il futuro sorride agli azzurri : Si è concluso nella giornata di Pasqua il Torneo di Montreux 2019, classica competizione di Hockey su pista, in cui l’Italia si è molto ben comportata, salendo sul podio, seppur sul gradino più basso. Facciamo una premessa. Le formazioni presenti in Svizzera non erano le migliori possibili, con gli allenatori che hanno (giustamente) fatto riposare gran parte dei giocatori impegnati nei vari play-off, optando per degli esperimenti che nel ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : bilancio positivo per l’Italia - il futuro sorride agli azzurri : Si è concluso nella giornata di Pasqua il Torneo di Montreux 2019, classica competizione di Hockey su pista, in cui l’Italia si è molto ben comportata, salendo sul podio, seppur nel gradino più basso. Facciamo una premessa. Le formazioni presenti in Svizzera non erano le migliori possibili, con gli allenatori che hanno (giustamente) fatto riposare gran parte dei giocatori impegnati nei vari play-off, optando per degli esperimenti che nel ...

Strage in Sri Lanka - bombe in chiese e hotel durante le celebrazioni di Pasqua : bilancio sale a 207 morti e oltre 500 feriti [FOTO] : E' quanto scrive su Twitter il ministro dell'economia dello Sri Lanka. ' Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. ...

Otto esplosioni sconquassano lo Sri Lanka - oltre duecento i morti : il bilancio però è provvisorio [GALLERY] : Otto esplosioni avvenute nella mattinata di oggi hanno sconquassato lo Sri Lanka, uccidendo oltre duecento persone Il bilancio provvisorio della serie di esplosioni in almeno due chiese e in un hotel in Sri Lanka sarebbe, al momento, di almeno 215 morti e oltre 400 feriti. A riferire questo bilancio provvisorio è la polizia, come riportato dall’emittente News 1st. Le esplosioni sono avvenute durante le celebrazioni pasquali in almeno ...

Pasqua di sangue in Sri Lanka : il bilancio delle vittime sale ad oltre 200 [GALLERY] : Il bilancio degli attacchi contro alberghi e chiese nel giorno di Pasqua in Sri Lanka è salito ad almeno 207 vittime. Circa 400 i feriti. A Batticaloa si contano 27 vittime, a Negombo 74, e 101 negli attacchi ad una chiesa e a 3 hotel nel centro di Colombo. Due persone sono morte nel sobborgo di Dehiwala, in un’esplosione vicino allo zoo, mentre 3 poliziotti sono rimasti uccisi dal crollo di un muro provocato da una deflagrazione del ...

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA/ Streaming video DAZN : bilancio favorevole ai bianconeri : DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A oggi 20 aprile.

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA/ Streaming video e tv : il bilancio tra le due squadre : DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A, oggi 20 aprile,.