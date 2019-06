wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) (Foto: Sea of Thieves) Alcuni tra i più recentihanno creato universi immensi da esplorare impegnando e catturando i giocatori connessi tra loro grazie al multiplayer. Dallo storyboard iniziale, le possibilità si sono così espanse generando un turbine di variabili che allungano la vita del titolo in modo considerevole. La prospettiva è proprio quella di allargare il concetto di open world all’estremo fino alla concreta possibilità – in unnemmeno così lontano – di poter affrontare avventure potenzialmente infinite. Basti prendere come esempio alcuni tra i titoli più recentemente svelati, che immergono i giocatori all’interno di un mondo sconfinato, in continuo mutamento, dove la libertà di movimento, di interazione e le continue espansioni aggiuntive possono verosimilmente impegnare i gamers finché ne hanno desiderio e voglia. Su tutti, il molto amato Sea ...

MilanoCitExpo : I videogiochi del futuro potrebbero non finire mai #DipartimentoInnovazioneTecnologia - secolourbano : RT @franciungaro: Come @Google, @Microsoft e @amazon stanno cambiando l’industria del #videogame - viciocort : RT @franciungaro: Come @Google, @Microsoft e @amazon stanno cambiando l’industria del #videogame -