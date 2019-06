I papà di Wall Street battono JP Morgan

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) Che anche i padri vogliano occuparsi dei loro neonati sembra un pensiero ardito, soprattutto perché nella coppia di solito sono gli uomini ad avere gli stipendi più alti e, se il congedo comporta un congelamento dello stipendio, si corre il rischio di non arrivare a fine mese.Ma ci sono degli esempi davvero emblematici, che fanno comprendere che questo pensiero non è poi così ardito. Nel 1995 Paavo Lipponen, allora Primo Ministro della Finlandia, si prese sette giorni di congedo parentale, sui 158 previsti dalla legge nazionale, ancora oggi la più avanzata al mondo. In Italia ancora viene ricordato l’esempio di Sergio Cofferati, che nel 2008, diventato padre a 60 anni, rinuncia a ricandidarsi a Sindaco di Bologna e torna a vivere a Genova per stare accanto alla moglie e al figlio.Nel 2010 il premier britannico David Cameron resta a casa ...

