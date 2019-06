I morti non muoiono | il ritorno degli zombie nel film di un irriconoscibile Jim Jarmusch

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo non più di cinque minuti il gioco de Inonè già svelato. Il poliziotto Bill Murray si chiede perché ricordi così bene la canzone trasmessa alla radio, e il giovane collega Adam Driver gli risponde che questo succede perché si tratta del motivo conduttore del. Ora qualcuno potrà anche interpretarlo come un raffinato dispositivo metacinematografico postmodernista. In realtà è soltanto il segno del fiato cortissimo dell’ultimodi Jim, passato giustamente tra molti mugugni in concorso all’ultimo festival di Cannes.non trova di meglio che mettere in scena unsuiviventi che è una pallida variazione sul tema del cinema di George Romero – per evitare che qualcuno non se ne accorga fa dire a un personaggio che la Pontiac del Sessantotto con cui va in giro è uguale a quella deidi Romero. Accade veramente pochissimo ne I ...

Linkiesta : L'anno scorso nel Mediterraneo moriva 1 persona su 39, ora 1 su 6. Meno sbarchi non significa meno vittime. La stra… - Tg3web : Oltre millecento morti in mare, diecimila persone riportate nei campi di detenzione in Libia, in un anno. Sono i da… - lucy_esposito : RT @adelestancati: @CasaLettori Non si è morti fin quando si desidera sedurre ed essere sedotti Baudelaire #UnaVitaInParole a #CasaLe… -