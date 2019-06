I giovani lo fanno strano | è boom di sex toys

Il cardinale africano contro i presidenti che fanno migrare i giovani : Giuseppe Aloisi Il cardinale nigeriano John Onaiyekan ha suggerito ai presidenti delle nazioni africane che non garantiscono un futuro ai loro cittadini a dimettersi e ha detto, raccontando dell'Italia, di vergognarsi per la prostituzione delle nigeriane Non è il primo cardinale africano ad andare controcorrente, almeno rispetto alla narrativa più in voga nella Chiesa cattolica, in relazione ai migranti e a cosa andrebbe fatto in ...