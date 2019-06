I cani sono in grado di esprimere emozioni grazie all’uomo | è tutto merito

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Itra gli animali che maggiormenteindi, e questo è anchedell’uomo. E’ stato infatti l’essere umano a selezionare neila capacità dicon l’espressione degli occhi, sopratattraverso il movimento delle sopracciglia. A questa conclusione è giunto un importante studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana (Pnas) dal gruppo dell’Università inglese di Portsmouth, coordinato da Juliane Kaminski. Gli autori della ricerca hanno confrontato la muscolatura facciale di 33domestici con quella di 13 esemplari del suo parente più’ stretto, il lupo selvatico.così state individuate diverse differenze nella muscolatura intorno agli occhi e alle sopracciglia. Alcuni movimenti, come sollevare le sopracciglia fino ad assumere una forma quasi ...

lex_sala : Il problema non solo è etico o culturale (da noi si mangiano i conigli e i cavalli, per dire). Dietro al commercio… - SimonaPellegr17 : RT @Ben_Lo2016: Ciao come stai ? Vivo da sola sono nuova sulla rete e mi piacerebbe conoscerti meglio se questo non ti dispiace ? No! non… - fabiettoilgobbo : RT @A_rivista_anarc: “In questo posto non ci sono nemmeno tavoli e sedie. Noi detenuti dobbiamo mangiare sui letti o per terra. Il cibo ce… -