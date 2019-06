I bambini del Rwanda nel video di Jambo | Takagi & Ketra con OMI e Giusy Ferreri nel

Lecce - percosse e minacce sui bambini della scuola materna : interdetta insegnante di 61 anni : I carabinieri avevano iniziato un monitoraggio audio e video in classe dopo la denuncia dei genitori di un bambino che si rifiutava di andare a scuola. La donna è stata sospesa dal pubblico servizio e ha il divieto di esercitare la sua attività

Pisa - bambini percossi con delle mazze per imparare il Corano : arrestati due “maestri” : percossi con delle mazze per imparare il Corano. È quanto succedeva in una specie di doposcuoloa allestito in un appartamento del centro di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, dove la polizia ha arrestato due “maestri” di Corano con l’accusa di maltrattamenti su minori. Indagato anche un terzo membro di un’associazione culturale islamica senegalese. La casa dove si teneva il doposcuola era frequentata da ...

Zanetti lancia scuola di calcio per aiutare i bambini della città vecchia di Taranto : Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori della vita e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di Taranto. Racchiude questi obiettivi il progetto di Javer Zanetti, argentino, oggi vice presidente dell'Inter ma storico capitano della squadra nerazzurra, attraverso la fondazione Pupi insieme a Sport4Taranto e Asd Taranto ...

Un torneo di volley per i bambini della Sanità : Un torneo di volley dedicato ai bambini di terza, quarta e quinta elementare e un circuito a tempo basato sui fondamentali per quelli di prima e di seconda. Un regalo del Rotary Club all’Istituto Ozanam, all’interno del Rione Sanità. Un esempio virtuoso di scuola in un quartiere disagiato della città. L’Ozanam è nido, scuola materna ed elementare. Accoglie bambini dai 12 mesi ai 10 anni e lo fa con dedizione assoluta, tra molteplici ...

Brescia - parolacce - spintoni e punizioni ai bambini dell’asilo nido : fermate tre maestre per maltrattamenti : Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma. L’operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell’umore del figlio e alla luce del racconto di una ex ...

Il Texas ha legalizzato i banchetti della limonata dei bambini : Il governatore del Texas Greg Abbot ha approvato una legge che autorizza i “banchetti della limonata” gestiti dai bambini. Negli Stati Uniti è comune che i bambini si sistemino per un pomeriggio sui marciapiedi fuori dalle loro case a vendere

Corea del Nord - il rapporto : “Ci sono 318 siti per esecuzioni pubbliche. Costretti ad assistere anche i bambini delle vittime” : In Corea del Nord ci sono almeno 318 luoghi dove vengono messe in atto esecuzioni pubbliche alle quali sono costrette ad assistere anche migliaia di persone, tra cui i familiari delle vittime, inclusi i bambini. Lo denuncia un rapporto dell’ong attiva nei diritti umani Transitional Justice Working Group, con sede a Seoul, in Corea del Sud. Lo studio è frutto di quattro anni di lavoro, e si basa su 610 interviste a disertori del regime ...

I sacrifici della madre - 5 bambini e un frigo vuoto : la storia di Kyle Lowry - dalle strade di Philadelphia alle Finals NBA : Kyle Lowry questa notte può vincere il primo anello NBA della sua carriera, ma non sente la pressione. La stella dei Raptors ha visto la povertà, le difficoltà della famiglia e il frigo vuoto: problemi più grandi rispetto ai Golden State Warriors Questa notte i Toronto Raptors hanno il primo di 3 match point utili per chiudere le Finals NBA e laurearsi campioni. Una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa, impronosticabile alla ...

Eccidio di Montebuono : i "bambini" che aiutarono i soldati Usa parlano con il fratello del caporale Valdez : Commovente collegamento via Skype tra chi, nel 1944, conobbe gli otto militari americani prima della strage, e la famiglia di uno di loro. "Avete fatto una cosa immensa. Grazie". E spunta un libricino con i fori dei proiettili.

12 bambini orfani di jihadisti francesi dell’ISIS sono stati trasferiti dalla Siria alla Francia : Lunedì il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha detto che 12 bambini rimasti orfani di genitori che si erano uniti allo Stato Islamico (o ISIS) in Siria sono stati riportati in Francia. I bambini, tutti con meno di

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...