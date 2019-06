Hockey prato femminile | Series Finals 2019 | le convocate dell’Italia Una rosa

Hockey prato - Series Finals 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tutto pronto per l’appuntamento più importante della stagione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: a Valencia vanno in scena le Series Finals 2019, in palio ci sono i pass per andare a giocare gli spareggi per Tokyo 2020. La squadra guidata da Roberto Carta si presenta prontissima alla manifestazione e non vuole assolutamente fallire. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della competizione: diretta streaming sui canali ...

Hockey prato - Serie A1 : HC Bra campione d’Italia al photofinish! L’Amsicora si arrende : La partita decisiva era quella odierna, ma la svolta c’è stata qualche settimana fa. Quel match incredibile all’Augusto Lorenzoni, con i sardi più volte in vantaggio e sempre ripresi fino al 4-4 conclusivo aveva messo una pietra sopra a questo campionato. Al termine di un duello davvero spettacolare ed emozionante la spunta nuovamente l’HC Bra: i piemontesi si confermano campioni d’Italia nel campionato di Serie A1 di ...

Hockey prato - Challenge I e II 2019 : Italia devastante! Amsicora - Lorenzoni e Bra sanno solo vincere! : Un cammino davvero impressionante, una conferma, dopo le grandissime performance arrivate con le Nazionali. L’Hockey su prato Italiano sta, piano piano, crescendo. In questi giorni sono arrivate prestazioni disarmanti da parte delle squadre tricolori presenti nelle manifestazioni continentali: Challenge I al maschile e Challenge II al femminile. 15 vittorie su 16 partite (l’unica sconfitta è arrivata in un derby del Bel Paese). Tra ...

Hockey prato - Finali Hockey Series 2019 : le convocate dell’Italia - torneo decisivo per le Olimpiadi 2020 : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha diramato le convocazioni per le Finali delle Hockey Series che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 19 al 27 giugno. La nostra Nazionale cercherà di essere protagonista in terra iberica, le 18 azzurre esordiranno mercoledì 19 giugno contro la Thailandia, il giorno successivo incroceranno il Sudafrica e poi il 22 giugno sfideranno il Galles. Successivamente la fase a ...

Hockey prato : week-end di Coppe Europee per uomini e donne - impegnate Amsicora - Bra e Lorenzoni : Va a concludersi la stagione per quanto riguarda i club per l’Hockey su prato italiano. week-end di Coppe Europee per le migliori compagini del panorama tricolore sia al maschile che al femminile. Gli uomini saranno impegnati nel Challenge I di scena in Polonia, a Siemianowice Slaskie. Presenti ovviamente il Bra (campione d’Italia) e Amsicora (vincitrice della coppa Italia): i piemontesi affronteranno nel gruppo B Slagelse HC (Danimarca), ...

Hockey prato femminile : l’Italia pareggia con la Malesia e prosegue il suo cammino nel triangolare di Roma : prosegue il cammino dell’Italia di Hockey prato femminile nel triangolare internazionale di Roma. Nella giornata di ieri le azzurre di Roberto Carta hanno pareggiato per 1-1 contro la Malesia, una delle formazioni in maggior crescita del panorama internazionale. Con questo punto le nostre rappresentanti salgono al secondo posto della classifica alle spalle della Spagna che è ancora a punteggio pieno. Anche se a pari punti con le malesi, ...

Hockey prato femminile - Coppa Italia 2019 : l’Amsicora trova il doblete! : L’Amsicora al femminile non si ferma più: dopo lo scudetto arriva il doblete per il team sardo. La squadra guidata da Roberta Lillu riesce ad imporsi anche nella Coppa Italia 2019 battendo nella finalissima in quel di Cernusco sul Naviglio le rivali della Lorenzoni con un nettissimo 4-1. Solito show di Federica Carta, stella della nazionale, che si va a prendere anche il premio come migliore giocatrice del torneo. Coppa Italia Hockey prato ...

Hockey prato : triangolare di prestigio per la Nazionale italiana femminile. Le convocate per le sfide a Spagna e Malesia : triangolare di lusso per quanto riguarda la Nazionale femminile di Hockey su prato che al CPO Giulio Onesti di Roma, dal 26 al 31 maggio prossimi ospita Spagna e Malesia, rispettivamente settima e ventiduesima del ranking mondiale. Da sottolineare che le iberiche sono reduci da un clamoroso bronzo iridato. Questo torneo sarà sicuramente propedeutico alla “Final” delle Hockey Series, in programma a Valencia dal 19 al 27 giugno 2019: in palio il ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : un capolavoro di bronzo dell’Italia - la Nazionale maschile ha un gran futuro : Dal baratro, raggiunto con la retrocessione nella Pool C europea, ad un sogno eccezionale, quello di andare a giocarsi la semifinale delle Finals Series di Kuala Lumpur (Malesia). La Nazionale maschile di Hockey su prato ha davvero svoltato in un paio di anni, raggiungendo il picco nell’ultima settimana in terra malese: gli azzurri guidati da Roberto Da Gai hanno disputato un torneo davvero mostruoso, stupendo tutti gli addetti ai lavori e ...

Hockey prato - Serie A1 femminile 2019 : l’Amsicora vince ed è campionessa d’Italia! : Una giornata d’anticipo, non è servito lo sprint finale per poter festeggiare: l’Amsicora al femminile torna ad essere campionessa d’Italia nel campionato di Serie A1 di Hockey su prato. La compagine sarda si è imposta oggi per 5-1 sul campo del Butterfly a Roma, rendendo vano ogni tentativo di rimonta delle campionesse uscenti della Lorenzoni. Arriva un titolo davvero meritatissimo per le sarde che in stagione hanno davvero ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : una splendida Italia batte l’Austria e chiude terza in Malesia : C’è da fare i complimenti a questa squadra che ha davvero sovvertito tutti i pronostici ed è andata vicina a far la storia dell’Hockey su prato Italiano. La Nazionale maschile guidata da Roberto Da Gai ha messo da parte la delusione per la sconfitta in semifinale con il Canada di ieri, che ha chiuso le porte ad una possibile qualificazione olimpica, ed è tornata in campo oggi nella finale per il terzo posto delle Finals Series di ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : il Canada si impone 3-1 - per metà gara Italia vicina allo spareggio olimpico : Si chiude qui la favola azzurra, non arriva il miracolo, ma c’è comunque davvero da fare i complimenti ad una squadra che è stata magnifica. La nazionale maschile di Hockey su prato esce sconfitta nelle semifinali delle Finals Series 2019 di Kuala Lumpur (Malesia), che oltre a mettere in palio un posto per l’ultimo atto avevano anche la doppia valenza, c’era infatti per la vincitrice un pass per lo spareggio olimpico in chiave ...

LIVE Italia-Canada Hockey prato - Finals Series 2019 in DIRETTA 1-0 : Pietro Lago la sblocca su corner corto!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, semifinale delle Finals Series di hockey su prato per quanto riguarda il girone di Kuala Lumpur (Malesia). Appuntamento con la storia per quanto riguarda la Nazionale italiana: gli azzurri, mai protagonisti a LIVEllo internazionale negli ultimi anni, hanno dato spettacolo nei primi tre match in terra malese vincendo contro Cina, Brasile e proprio con la Malesia padrona di casa, tutte e ...

