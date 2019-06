Ha paura delle flebo Ella | a 12 anni | brevetta Medi Teddy | l’orsacchiotto

È malata ma ha paura delle flebo - 12enne inventa l’orsacchiotto per nasconderle : L'idea della piccola Ella Casano, una dodicenne statunitense del Connecticut che ha messo a punto il pupazzo impiegando il tempo trascorso in ospedale e lo ha trasformato in uno strumento per alleviare la paura di molti altri giovani pazienti.

Una donna si era nascosta in un armadio per paura delle botte del marito : Si era nascosta nell'armadio per paura di essere picchiata dal marito. In manette un uomo di 25 anni arrestato dai carabinieri di Biancavilla per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi in danno della moglie, di 26 anni. E' stata la pattuglia impegnata nel controllo del territorio a bloccare l'uomo, mentre alla guida della propria autovettura percorreva a velocità sostenuta il viale Europa nel centro del paese, ...

Incendio : paura a Termini Imerese - rogo in sede Agenzia delle Entrate : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Un vasto Incendio è divampato stamane nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, nel Palermitano. I vigili del fuoco sono intervenuti nei locali che ospitano l'archivio al primo piano di una palazzina a piazza Marina. Il tetto della struttura è gravemente

"Troppa paura delle aggressioni". Nessuno vuole fare più il dottore in Sicilia : Roberto Chifari Deserti i bandi per i medici al pronto soccorso. Le domande presentate sono poco più delle metà dei posti disponibili Nessuno vuole fare più il medico, o almeno, Nessuno vuole fare più il medico a certe condizioni. I camici bianchi Siciliani denunciano stress e disagi, soprattutto in contesti ad alto rischio: su tutti i pronto soccorso sempre più spesso bersagli di aggressioni e liti tra il personale medico e i ...

paura negli Usa - tornado in Oklahoma : hotel spazzato via - ci sono delle vittime : Un tornado ha colpito El Reno, in Oklahoma, distruggendo un hotel. Lo riferisce foxnews di Oklahoma City che scrive di “un numero sconosciuto di vittime che vengono estratte dalle macerie” e di “molte persone disperse”. Particolarmente colpito un hotel, l‘American Budget Value Inn, in cui al momento del disastro erano presenti 34 ospiti e un vicino parcheggio per roulotte. Secondo la polizia della vicina Union City ...

Luciana Castellina e Rossana Rossanda alla Casa Internazionale delle donne : "Salvini? Fa paura. Zingaretti? Poco energico"" : Zingaretti? “Poco energico, al Pd serve altro”. Salvini? “Sta sdoganando il fascismo, forse non ci rendiamo conto dell’enormità. Mi fa paura”. Il populismo e i 5Stelle: è iniziata la fase calante? “È un fenomeno non solo nostro che potrebbe durare ancora”. Parla con un filo di voce, Rossana Rossanda, quasi a monosillabi. Ma il suo sguardo e i suoi occhi trasmettono la ...

La vittima della violenza di Viterbo : "Ora ho paura". Le intercettazioni : "Cancellate le immagini delle telecamere del pub" : A venti giorni da quella violenza “inaudita” messa in atto in modo “beffardo e sprezzante”, è ancora la paura a dominare la mente della donna vittima dello stupro di Viterbo. Paura che i suoi due aguzzini, militanti di Casapound, possano, una volta scarcerati, tornare a minacciarla per “farle rimangiare” quanto raccontato agli inquirenti. Ha affidato al suo legale, l’avvocato Franco Taurchini, il ...

Elisabetta Trenta rilancia lo scontro con Salvini : "Basta usare la paura delle don ne per la campagna elettorale" : "Lo stupro e la violenza contro le donne è una cosa terribile sempre, indipendentemente dal ruolo che si riveste. Certo se vesti una carica pubblica è ancor più condannabile. Ma io non voglio immaginare cosa abbia potuto passare quella povera ragazza. Sono delle bestie lo ripeto. Sono persone senz'anima". In un'intervista al Corriere della sera, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla dello stupro di ...

Mazzarri : 'Il mio Torino è cresciuto tanto. Non ha più paura delle grandi' : Per il Torino è stata la vittoria della consapevolezza, i tre punti che oltre a prolungare il sogno Champions hanno certificato la nuova dimensione dei granata. 'Questa partita ci ha fatto capire che ...

Il Paradiso delle signore trama 29 aprile : Clelia ha paura dell'ex e organizza una fuga : Un'altra settimana si è appena conclusa al Paradiso delle signore. La prossima settimana si prospetta davvero alquanto allettante e movimentata. Ad animare maggiormente gli animi dell'episodio di lunedì 29 aprile sarà Cosimo. Quest'ultimo, infatti, proporrà a Riccardo un affare lavorativo molto allettante che, però, porterà il giovane Guarnieri a scontrarsi con il padre Umberto. Clelia, intanto, è stufa delle continue minacce dell'ex marito. La ...

25 aprile - la 'banda Mario' : storia degli africani che si unirono ai partigiani delle Marche. 'L'empatia vinse sulla paura del diverso' : Il corpo, portato a Valdiola, sede, appunto, di un comando partigiano, fu sepolto in zona dove ancora oggi una lapide ricorda l'impegno di "uomini e donne, provenienti da tutto il mondo " e l'atto ...