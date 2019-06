Guerra Social tra Angela Nasti e La Sorella Chiara Nasti!

gossipnews.tv

(Di lunedì 17 giugno 2019)ex tronista di Uomini e Donne, sta litigando aspramente con lainfluencer. Tutta colpa di un brand di costumi. Ma si sospetta una pura strategia commerciale. Ecco tutti i dettagli! In questi giorni si fa un gran parlare di. La ex tronista infatti, dopo essere uscita da Uomini e Donne felicemente fidanzata, almeno così tutti credevano, ha dito dopo circa una settimana che la relazione con Alessio, il corteggiatore scelto alla corte di Maria De Filippi, è da considerarsi ormai conclusa. Inutile dire che i fan non hanno per niente apprezzato questa repentina decisione, accusando l’ex tronista di avere fatto una scelta puramente televisiva, con l’unico scopo di aumentare la propria popolarità e per niente mossa da nobili sentimenti. Addirittura c’è chi ha paragonatoad un’altra tronista che ha ...

TgrSicilia : Polemiche per la presenza a Portorosa del criminale di guerra argentino Malatto. Il servizio di Duilio Calarco - CLaRosa7 : RT @ftk33333: su sto social non si può più scherzare su niente, ci sono account sempre in assetto da guerra, ma vivetelo più sciallo sto tw… - mezza_parola : #news Andrea Camilleri ricoverato, l’ultimo bollettino medico: intanto è guerra social tra sostenitori e haters di… -