GREY’S ANATOMY 15×25 | anticipazioni | “Salto nella nebbia” | news e trama

(Di lunedì 17 giugno 2019) Jump into the fog (Saltonebbia) è il finale della quindicesima stagione di Grey’sche FoxLife manda in onda lunedì 17 giugno alle 21.05. Una stagione da record che ha reso lo show di Shonda Rhimes il più longevo medical drama americano., spoiler finale di stagione La scorsa puntata abbiamo lasciato Maggie e Jackson bloccati da violente intemperieloro tenda da campeggio. I due cercheranno di rientrare in ospedale tra battibecchi e divergenze, facendo venire a galla molti problemi di coppia mai affrontati. In attesa che arrivi la donatrice, Meredith – bloccata con Alexcamera iperbarica – ne approfitta per dire a Karev la verità su quanto accaduto a Jo a Pittsburgh. Intanto proprio quest’ultima accetta di farsi aiutare da suo marito e dagli amici per provare ad uscire dal periodo buio in cui vive ...

