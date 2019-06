Grande Fratello Vip anticipazioni | Giucas Casella concorrente?

lanostratv

(Di lunedì 17 giugno 2019)nel cast della prossima edizione del GF Vip? In base alle ultime indiscrezioni circolate on line pare che la prossima edizione delVip, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare a Novembre. Ma nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza del reality, sono già usciti diversi rumor inerenti ai possibili concorrenti. E dopo che Ilona Staller ha rivelato a Nuovo di essere in trattativa per entrare nel cast del programma, ecco arrivare una nuova indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo il portale The Post Internazionale (TPI) pare che in lizza per entrare nella casa del GF Vip 2019 ci sia nientepopodimeno che, il quale ha già partecipato in passato a ben 2 edizioni de L’Isola dei Famosi. Una notizia che ovviamente ha già acceso gli animi dei tantissimi fan del programma. Ci saranno presto ...

GrandeFratello : MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - matteosalvinimi : E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi???? D… -