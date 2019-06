Golf | US Open 2019 | Gary Woodland | una signora prima volta Francesco Molinari

Golf - Gary Woodland si prende il 119° US Open : primo major in carriera per lo statunitense : L’americano vince con tre colpi di vantaggio su Koepka, Francesco Molinari chiude in sedicesima posizione Gary Woodland vince la 119ª edizione dell’US Open, conquistando così il primo major della sua carriera. Sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 71), a Pebble Beach in California, l’americano chiude l’ultimo giro con 69 colpi, trionfando così con lo score di -13 lasciando tre colpi di differenza con Brooks ...

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland si regala il suo primo Major davanti a Brooks Koepka. 16° Francesco Molinari : Gary Woodland è il vincitore dello US Open 2019. A 35 anni da poco compiuti, dunque, il Golfista di Delray Beach (Florida) si regala la più grande soddisfazione della carriera, quasi un premio a uno stile di gioco molto solido che da sempre lo caratterizza. Leader fin dal secondo giro, Woodland chiude a -13 dopo aver compiuto le ultime 18 buche in 69 colpi, frutto di quattro birdie e due bogey, e può vantarsi di aver conquistato Pebble ...

Golf – US Open : Gary Woodland resta leader con 202 colpi - Francesco Molinari guadagna due posizioni : Il Golfista italiano è salito in diciassettesima posizione, guadagnando due posizioni grazie ad un’ottima prestazione: in testa rimane Woodland Gary Woodland ha tenuto un buon passo rimanendo al comando con 202 (68 65 69, -11) nel 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 71), a Pebble Beach in California, dove Francesco Molinari, 17° con 211 (68 72 71, -2) ha ...

Golf - US Open 2019 : programma - orari e tv di domenica 16 giugno. I tee times e l’ordine di gioco : Sta per arrivare l’ultima giornata dello US Open 2019, quella che decide i destini del terzo Major dell’anno a Pebble Beach, in California. Sembra ormai ristretto a due uomini il discorso relativo alla vittoria: Gary Woodland e Justin Rose si giocano l’uno la prima vittoria in un Major (che sarebbe anche il suo debutto tra i primi cinque) e l’altro il secondo US Open a sei anni di distanza dal primo e finora unico. Tra i ...

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland si conferma al comando dopo il terzo giro - Francesco Molinari 17° : Restano soltanto 18 buche alla conclusione dello U.S. Open 2019, terzo Major della stagione Golfistica internazionale che si sta svolgendo presso la storica cornice del Golf Links di Pebble Beach, in California (Stati Uniti d’America). Nella notte italiana è terminato anche il terzo giro e la classifica provvisoria si è delineata maggiormente, con diversi protagonisti attesi alla vigilia nella posizioni di testa e con tutte le carte in ...

Golf US Open – Gary Woodland sorpassa Justin Rose : Francesco Molinari è 19° : Gary Woodland si prende la testa dello US Open sorpassando Justin Rose: in rimonta Rory McIlroy e Brooks Koepka, a caccia del terzo tiolo di fila. Out Renato Paratore Gary Woodland, autore di un 65 (-6) miglior score di giornata, con un totale di 133 (68 65, -9) colpi, ha sorpassato Justin Rose (135, -7), in vetta alla classifica del 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par ...

Golf - US Open 2019 : programma - orari e tv di sabato 15 giugno. I tee times e l’ordine di gioco : Comincerà questo pomeriggio la parte che conta davvero dello US Open 2019, il terzo Major della stagione di Golf in corso di svolgimento a Pebble Beach, in California. Nonostante un vistoso calo nelle ultime due buche del secondo giro, all’inizio del terzo Francesco Molinari è in buona posizione per potersi misurare con i migliori, dal momento che il suo score dice -2. Sono nella zona di testa molti dei big, da Justin Rose a Louis ...

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland balza al comando dopo il secondo giro. 19° Francesco Molinari - tagliato Renato Paratore : Finisce un po’ a sorpresa il secondo giro dello US Open, terzo Major dell’anno per la stagione Golfistica, a Pebble Beach. Tra i molti litiganti, a issarsi al comando è l’americano Gary Woodland, che in 65 colpi riesce a mettere insieme quel -6 che gli consente di arrivare a un complessivo -9 e dunque di guardare tutti dall’alto verso il basso. Woodland vanta tre vittorie sul PGA Tour e il sesto posto al PGA Championship ...

Golf – US Open : Justin Rose al comando dopo il primo giro - Francesco Molinari subito nella top ten : Tutti i big sono in buona posizione con Koepka sedicesimo e Woods ventottesimo, Paratore invece oltre metà classifica Francesco Molinari, ottavo con 68 (-3) colpi, subito in alta classifica nel 119° US Open, il terzo major stagionale che si sta svolgendo sul percorso del Pebble Beach Golf Links (par 71), a Pebble Beach in California. Big al proscenio: Justin Rose è al vertice con 65 (-6), e Rickie Fowler e Xander Schauffele sono alle sue ...

Golf - US Open 2019 : programma - orari e tv di venerdì 14 giugno. I tee times e l’ordine di gioco : Dopo le prime 18 buche sul percorso del Golf Links di Pebble Beach, in California (Stati Uniti), lo US Open 2019 entrerà nel vivo con la seconda giornata e con la lotta serrata per superare il taglio. Il britannico Justin Rose è stato il migliore nel primo giro e proverà ad allungare ulteriormente il proprio vantaggio sugli avversari. Riguardo agli italiani, Renato Paratore girerà sempre in compagnia dello statunitense Nate Lashley e ...

Golf - US Open 2019 : Justin Rose al comando dopo il primo giro - ottavo Francesco Molinari! Renato Paratore in difficoltà : Si è concluso nella notte italiana il primo giro dello U.S. Open 2019, terzo Major della stagione Golfistica internazionale in corso di svolgimento presso il leggendario percorso del Golf Links di Pebble Beach, in California (Stati Uniti d’America). Le condizioni atmosferiche ideali, con vento leggero e temperatura gradevole, hanno favorito lo spettacolo permettendo a ben trentanove giocatori di scendere sotto il par (seconda miglior ...

Golf - Francesco Molinari : “Sono pronto per lo US Open” : Francesco Molinari è pronto per lo US Open di Golf, terzo torneo major stagionale, che scatterà nel pomeriggio italiano: a Pebble Beach, in California, l’italiano, al momento numero 6 del ranking mondiale, cercherà di stazionare nelle posizioni che più gli si addicono dopo la brutta 48ma piazza ottenuta nel PGA Championship. I primi due giri dello US Open l’azzurro li giocherà al fianco di Brooks Koepka, trionfatore in questo torneo ...