Gold Cup | vittorie per Costa Rica e Haiti | ko Nicaragua e Bermuda

Pronostici Gold Cup - Girone C 18-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone C, 18 giugno 2019Pronostici//Gold Cup – Il Gruppo C è sicuramente il più equilibrato dei quattro. Una sola testa di serie, l’Honduras, e tre squadre arrivate dalla Nations League. Sulla carta, anche per esperienza, la favorita sarebbe la Giamaica ma Curacao – fresca vincitrice della King’s Cup – ed El Salvador non hanno percentuali così inferiori di passaggio del turno. Da qui potrebbe ...

Gold Cup - poker del Canada : il Messico a valanga su Cuba : Gold CUP – Comincia con due facili successi la Gold Cup 2019. Nessun problema, infatti, per Canada e Messico all’esordio nel gruppo A. I primi hanno superato con un secco 4-0 l’isola caraibica della Martinica. Doppietta del super talento Jonathan David al 33′ e al 53′. Poi ad arrotondare il punteggio ci pensano Hoilet al 18′ e Arfield al 22′. Ancor più rotondo il successo del favorito alla vittoria ...

Pronostici Gold Cup - Girone B 17-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone B, 17 giugno 2019Pronostici//Gold Cup – Il Gruppo B si apre con una delle due Cenerentole, Bermuda, che tenta la difficilissima sfida contro Haiti autentica dominatrice della Nations League di qualificazione (dove ha battuto sia Cuba che Nicaragua). Biancazzurri che sono stati inseriti nel gruppo B, ma che esordiranno contro quella vera e propria corazzata – fatto un adeguato paragone – ...

Gold Cup - pronostici Girone A 16-6-2019 e scommesse : pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone A, 16 giugno 2019pronostici//Gold Cup – Tra Coppa America, under 21 e Coppa D’Africa ci sarebbe il rischio di perdersi questa esotica competizione che, oltre a mettere in mostra talenti già conosciuti come quelli di Messico e Stati Uniti, ci fa conoscere molte piccole realtà che pian piano stanno cercando di salire alla ribalta (vedi Curacao, che si è preso ora ora la King’s Cup in ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Lozano - tutto fermo per la Gold Cup - ma il Napoli potrebbe stancarsi di aspettare : Napoli sempre in pole position per Lozano. Ma l’affare si è complicato perché la società dopo aver appreso il reale interesse del Napoli, ha preso tempo e ha deciso che non vuole sbilanciarsi prima che sia finito l’impegno con la nazionale del calciatore. Una decisione di interesse ovviamente che mira a mettere in mostra il calciatore e a far alzare il prezzo di cartellino. Ma già così Lozano sarebbe una tra le cessioni più costose ...

Samsung Volley Cup A2 – Fantastica impresa della Golden Tulip : Trento ko in Gara-3 - finale assicurata : Samsung Volley Cup A2: impresa Golden Tulip a Trento, batte 3-1 la Delta Informatica in Gara-3 e vola in finale. Duello con la Zambelli per l’A1, si parte domenica 12 maggio al PalaVignola di Caserta in diretta esclusiva su LVF TV La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è la seconda finalista dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le rosanero di Dragan Nesic riescono nell’impresa di conquistare in ...

Suzuki Rally Cup - Scalzotto vince al Rallye Elba ed insidia Goldoni in classifica : Il resoconto del monomarca al Rallye Elba Dopo la vittoria di Goldoni al Rally 1000 Miglia, primo atto del Suzuki all'interno del CIWRC, il Rallye Elba, qui la cronaca della gara assoluta, viene ...