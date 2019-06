Gli ultras | «Lo abbiamo sempre difeso | ma Sarri ci ha deluso tantissimo»

VIDEO – Sarri alla Juventus - arriva la reazione deGli ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

Juventus-Sarri - Capello svela : “contestarono anche me - Gli ultras sono il male del calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Il calciatore si chiama Maometto - ultras razzisti lo minacciano. "È bravo - ma diamoGli un soprannome" : Ha 23 anni, viene dalla Nigeria, è un cattolico praticante ed è considerato uno dei migliori giocatori del campionato israeliano. Dopo un’ottima stagione è stato acquistato dal più blasonato club di Israele per 2,5 milioni di dollari, una cifra record per il loro campionato. Sembra una delle tante favole a lieto fine del calciomercato estivo, ma non è così.C’è infatti un problema. La ...

Repubblica : La Juve resiste al ricatto sui biGlietti deGli ultras : L’edizione di Torino di Repubblica apre in prima pagina con la notizia degli ultras Juventini che per un’intera stagione hanno tenuto sotto scacco l’Allianz Con i loro diktat su quando si poteva cantare e quando si doveva tacere sono arrivati fino al Wanda Metropolitano di Madrid, durante la sfida con l’Atletico. E con le violenze nel pre-partita hanno condizionato la trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax Dopo la scoperta e la ...

Se Sarri va alla Juve - i veri sconfitti sono Gli ultras : Tutti a dire: e come la vivono i tifosi del Napoli? Tutti a cavillare: e mo come la mettono a nome i Sarristi? Nessuno che si chieda: ma come stanno gli ultras? sono loro l’unico gruppo sociale con abbastanza pelo sullo stomaco per volare più alto dell’abboccamento del tecnico toscano alla Juve. Ma sono proprio loro quelli che, avendo derogato ai propri principi per sostenere il mister, possono davvero sentirsi traditi dal suo opportunismo, o ...

Festa deGli ultras dell’Hellas Verona per ritorno in A è coi cori nazisti : “Siamo una squadra fantastica - a forma di svastica” : Gli ultras dell’Hellas Verona hanno festeggiato il ritorno in Serie A della loro squadra grazie alla rimonta contro il Cittadella nei playoff di Serie B. Fumogeni e canti fino a notte fonda. Compreso un coro che esalta il nazismo e il vice di Adolf Hitler, Rudolf Hess, condannato all’ergastolo durante il processo di Norimberga. Il gruppo di ultras dell’Hellas, che conta una delle tifoserie più di estrema destra in Italia, viene ...

Striscione deGli ultras romani contro Pallotta : “Giù le mani dalla nostra passione. Buffone” : A nulla è valso l’appello di De Rossi ai tifosi, che con la sua lettera invitava a placare gli animi e a mettere da parte la rabbia per andare avanti per il bene della squadra. A poche ore dal calcio d’inizio di Roma-Parma, racconta Il romanista, a piazza Mancini, a pochi passi dallo Stadio Olimpico è comparso uno Striscione contro il presidente James Pallotta. A firmarlo sono i Fedayn, lo storico gruppo della Curva Sud ...

Il Papa : “ragazzi - fate sport - ma non da soli”. E ai genitori chiede di non fare Gli ultras : Il calcio protagonista assoluto in Vaticano per una mattina grazie alla festa-convegno “Il calcio che amiamo” organizzato dalla Gazzetta dello sport in collaborazione con Miur, Figc e Lega di Serie A. Il vero top player è stato Papa Francesco, accolto dai ragazzini presenti, delle scuole e delle giovanili di Serie A, con una ola. Francesco tifoso del San Lorenzo de Almagro, che legge ai presenti un discorso che bisognerebbe ...

Gli ultras della Curva B : “Non chiediamo investimenti folli ma di lottare quando si può” : Un comunicato per spiegare la propria posizione sulle proteste contro De Laurentiis, per fare chiarezza. A firmarlo sono gli ultras Napoli 1972 della Curva B. Nel volantino sono esposte le ragioni della contestazione. Gli ultras indicano come responsabili le parole e le azioni del presidente: “il quale non perde mai occasione di infangare Napoli ed i napoletani” Pur riconoscendo che la città non è certo priva di problemi e contraddizioni, gli ...

FOTOGALLERY – “Napoletano carogna…”. La risposta deGli ultras Inter - Milano invasa dagli striscioni : La risposta dei tifosi Interisti ai tifosi partenopei In giro per la città di Milano sono comparsi diversi striscioni fatti dai tifosi Interisti in risposta allo striscione esposto in Curva A dai tifosi napoletani, durante la gara tra Napoli ed Inter. striscioni di risposta riguardo alla vicenda legata alla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso di Varese morto dopo gli scontri del 26 dicembre avvenuti in occasione del match ...

Daspo per 10 ultras del Verona : il provvedimento emesso dalla Questura di Livorno [DETTAGli] : Sono dieci i Daspo emessi dalla Questura di Livorno nei confronti di altrettanti tifosi veronesi coinvolti negli scontri con le forze dell’ordine in occasione della partita di Serie B Livorno – Hellas Verona. E’ stato possibile identificarli anche grazie alle immagini riprese durante le fasi di afflusso e deflusso allo stadio. Si tratta in tutto dieci persone, tra i 23 e i 45 anni, tutti residenti in provincia di Verona, ...

Lotito ed il comportamento deGli ultras : “aiuteremo i tifosi a tifare nel rispetto delle regole” : Lazio, il patron Claudio Lotito ha parlato della finale di Coppa Italia ma anche delle questioni comportamentali legate ai tifosi “Mi auguro che quella di domani sia una giornata di sport, spettacolo, di orgoglio e di appartenenza e spero che i tifosi abbiano un comportamento consono ai valori dello sport“. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. ...

Il Grasshoppers va in B e Gli ultras si fanno restituire le maglie dai calciatori : In Svizzera non se la passano meglio di noi, almeno in quanto a intemperanze degli ultras. Arriva infatti dal civile mondo elvetico la notizia che non ci saremmo mai aspettati, riportata da un’agenzia Italpress. Ieri il glorioso club svizzero del Grasshoppers, che vanta ben 27 titoli e 19 coppe, è retrocesso in serie B per la seconda volta dopo 68 stagioni di fila nella massima serie. La bocciatura è arrivata dopo la sconfitta 0-4 con il ...

Diego Della Valle è una furia - lettera contro Gli ultras : “avete fatto un casino - adesso gestitevelo - ora basta!” : Diego Della Valle ha alzato la voce per difendere l’operato Della famiglia in merito alle recenti vicende Della Fiorentina Diego Della Valle furibondo contro chi critica la Fiorentina e nello specifico la sua proprietà. Con una lunga lettera ha tuonato contro chi a suo dire sta remando contro da tempo. “Ora basta! Non so come faccia mio fratello a trattenersi di fronte a quello che sta accadendo, sicuramente è per il suo ...