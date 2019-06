Gli sportivi italiani più pagati | Donnarumma in top 5

Dai Mondiali di calcio femminile ai motori : il calendario di tutti Gli eventi sportivi di giugno : Un’estate ricca di sport: tutti eventi imperdibili del mese di giugno L’estate è finalmente arrivata, dopo tanta sofferenza il freddo, che ha ingrigito anche le ultime giornata di maggio, ha lasciato spazio al caldo, che spingerà tutti gli amanti della bella stagione ad andare al mare e trascorrere rilassanti giornate con amici e parenti. Dovranno soffrire un po’ di più i lavoratori, che dovranno attendere le ferie per ...

L’estate comincia nel segno delle Nazionali di calcio. Ecco tutti Gli eventi sportivi da seguire : Con 40 partite di calcio programmate in 30 giorni il calcolo è semplicissimo: l‘estate degli appassionati di calcio vivrà, sulle reti Rai, al ritmo di oltre una gara al giorno. Da venerdì 7 giugno a domenica 7 luglio, gli appuntamenti con le rappresentative azzurre saranno tantissimi. Dopo le due vittorie della Nazionale A, entrambe con ottimi ascolti, venerdì 14, torneranno in campo le Azzurre di Milena Bertolini, stavolta a Reims: dopo ...

Classifica sportivi più pagati al mondo : tutti Gli stipendi - quanti soldi guadagnano i top 100? Messi batte Cristiano Ronaldo - italiani assenti - solo 1 donna : Forbes ha pubblicato oggi la Classifica annuale dei 100 sportivi più pagati al mondo, si tratta di una graduatoria stilata ogni dodici mesi dal celeberrimo magazine statunitense di economia. Si parla di un complessivo giro di affari di circa 4 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al 2018 quando ci si fermò a 3,8 miliardi. L’atleta più ricco al mondo è Lionel Messi, il calciatore argentino del Barcellona sale in vetta per la prima ...

Gazzetta : “Disappunto Coni per Lotito e i biGlietti omaggio - ma il nodo sono le nomine dei giudici sportivi” : Il disappunto del Coni La vicenda biglietti- in realtà è soprattutto la vicenda magistrati, la vicenda Italia – continua a tenere banco. Oggi ne scrive anche la Gazzetta dello Sport. Il filo conduttore dell’articolo è il disappunto del Coni che non ha gradito le frasi di Lotito, anche in interviste in cui in teoria avrebbe dovuto smentire la sua elargizione di tagliandi e invece si sono rivelate ammissioni all’impronta del ...

Napoli - il miracolo delle Universiadi : così sono rinati Gli impianti sportivi : Corri Napoli che la fiaccola accesa a Torino ti lascia poco più di un mese per completare gli impianti. E mentre i tedofori cominciano il loro percorso verso il capoluogo partenopeo, in...

Retroscena Blogo : il puzzle deGli eventi sportivi in TV per la stagione 2019/20 : La stagione dello sport in tv 2018/19 ha visto il ritorno della Champions League con la casacca Rai che ha potuto trasmettere alcune delle partite più importanti in chiaro, nonostante le squadre italiane non abbiano avuto la meglio per arrivare fino in fondo.La competizione calcistica è stata condivisa con Sky che da quest'anno e fino alla stagione 2020/21, trasmetterà tutte le partite della Champions League e dell'Europa League con oltre ...

La sportività di Alfa Romeo in un orologio? Si può : ecco il cronografo Eberhard “QuadrifoGlio Verde” : Dall’incontro con Alfa Romeo, da sempre sinonimo di sportività, eleganza e cura dei dettagli, nasce il nuovo cronografo di Eberhard & Co.: un connubio tra due brand capaci di fondere sapere tecnico, emozione e ricercatezza Totalmente ispirato ad Alfa Romeo nasce il cronografo Quadrifoglio Verde – 250 esemplari in edizione limitata – concepito per rappresentare tutto il contenuto tecnico e stilistico che da sempre ...

Lewis Hamilton in versione Zoolander - Serena Williams con le Nike e Gli altri sportivi sul red carpet del Met Gala : Ogni anno il Met Gala attira sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York i nomi più importanti dello showbiz, il che comprende anche i campioni dello sport. Il tema del 2019 traeva ispirazione dall'esibizione «Camp: Notes on Fashion», che celebra l'uso sfrenato del kitsch nell'arte e nella moda, e di conseguenza anche gli outfit degli sportivi non ...

E’ il mese Rosa! Ciclisti protagonisti al Giro d’Italia - ma non solo : il calendario di tutti Gli eventi sportivi di Maggio : Tanto ciclismo con le sfide al Giro d’Italia 2019 ma non solo: tutti gli eventi sportivi del mese di Maggio E’ arrivato il mese di Maggio: dopo qualche giornata di sole che ha illuso gli amanti del caldo, il maltempo sembra essersi rifiondato sulla nostra terra, incupendo l’atmosfera. Ci pensa però lo sport, a risollevare gli animi delle persone ancora costrette a rimanere chiuse in casa prima di divertirsi nella lunga ...

Il primo 'Pellegrinaggio deGli sportivi' al Sacro Monte : Il cammino al Sacro Monte è stato accompagnato anche da alcuni grandi campioni dello sport. di Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it

Simonetta Schiazza : Gestione deGli impianti sportivi " il Sindaco rassegni le dimissioni - : ... con la sua sciagurata scelta di affidare a privati la Gestione del principali centri sportivi di Ortona ripercussioni gravissime nel mondo dello Sport. " A denunciare " l'incapacità del Sindaco " è ...

Crisi in Venezuela : da Martinez ad Arango - Gli sportivi sono con Guaidó : Venezuela nel caos, l'offensiva di Guaidó , il leader dell'opposizione che si è autoproclamato capo di Stato ad interim, contro il presidente Maduro sta dividendo il Paese, forze armate comprese, ma ...

Corsi di guida Master Maserati : da 20 anni sportività e sicurezza al servizio deGli appassionati - anche in off road [GALLERY] : Ha inizio oggi la nuova stagione dei Corsi di guida Master Maserati che prevede 11 appuntamenti presso il circuito di Varano de’ Melegari fino al 7 novembre prossimo La Casa del Tridente celebra i venti anni dei Corsi di guida Master Maserati in collaborazione con Scuderia de Adamich. Nella primavera del 1999 infatti prese il via il progetto Master Maserati, con il primo corso Master GT della durata di 2 giorni a cui parteciparono 12 ...

Milan - il club denuncia episodi razzisti aGli organi sportivi : Milano, 25 aprile 2019 - Il Milan, in una nota, annuncia una denuncia "ai massimi organi sportivi" per gli episodi di razzismo di cui sono stati vittime ieri i suoi giocatori di colore ad opera dei ...