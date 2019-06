Giro di Svizzera 2019 | dominio di Peter Sagan! Tappa e maglia per lo slovacco Secondo

DIRETTA Giro DI SVIZZERA 2019/ Streaming video tv 3tappa : Kasper Asgreen in testa : DIRETTA GIRO di SVIZZERA 2019 Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore della 3tappa Flamatt-Murten di 162,3 km, oggi lunedì 17 giugno,.

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Flamatt-Murten : percorso - altimetria e favoriti : Dopo la cronometro inaugurale e una prima tappa in linea vinta da Luis Leon Sanchez (Astana) con un allungo nel finale, prosegue il programma del Giro di Svizzera 2019, uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica internazionale in quanto tappa di avvicinamento al Tour de France. La terza frazione porterà il gruppo da Flamatt a Murten (162.3 km) con un tracciato piuttosto semplice e teoricamente predisposto alla perfezione per un ...

Ciclismo – Luis Leon Sanchez vince la 2ª tappa del Giro di Svizzera : lo spagnolo batte Sagan e Trentin : Luis Leon Sanchez si aggiudica la seconda tappa del Giro di Svizzera: il ciclista spagnolo si piazza davanti a Sagan e Trentin. In classifica generale Kasper Asgreen guarda tutti dall’alto Dopo la cronometro inaugurale, vinta da Rohan Dennis nella giornata di ieri, quest’oggi si è svolta la seconda tappa del Giro di Svizzera. I 160 km con partenza e arrivo da Langnau im Emmental, ha visto il trionfo dello spagnolo Luis Leon Sanchez. Il ...

Giro di Svizzera 2019 : Luis Leon Sanchez centra il colpaccio da finisseur - sul podio Sagan e Trentin. Maglia ad Asgreen : Seconda tappa, la prima in linea, per il Giro di Svizzera 2019: nella frazione partita e giunta a Langnau im Emmental, con un percorso che vedeva protagonista lo strappo di Schallenberg, ad imporsi è stato Luis Leon Sanchez con uno splendido colpo da finisseur. Lo spagnolo dell’Astana ha bruciato tutti con uno scatto a dieci chilometri dal traguardo. Cambia il leader della classifica generale: Kasper Asgreen guadagna secondi allo sprint ...

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru : “Buona giornata per me - grandioso essere tornato : mi sento bene” : Fabio Aru si è reso protagonista di una buona cronometro individuale al Giro di Svizzera, il Cavaliere dei Quattro Mori è parso molto pimpante lungo i 9,5 km che hanno aperto la kermesse in terra elvetica: la prima tappa non era certamente congeniale al sardo che ha sempre faticato nelle prove contro il tempo ma oggi è parso molto pimpante in bicicletta e si è distinto con il suo atteggiamento caparbio. Il capitano della UAE Emirates si sta ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Dennis di aggiudica la crono di Langnau : vittoria e maglia da leader per l’australiano : Rohan Dennis si aggiudica la prima tappa del Giro di Svizzera: l’australiano della Bahrain Merida super nella cronometro di Langnau E’ iniziata oggi l’edizione 2019 del Giro di Svizzera: a trionfare nella cronometro d’apertura, di 9,5km a Langnau, è stato un eccellente Rohan Dennis. L’australiano della Bahrain Merida ha chiuso la sua prova col tempo di 10’50”, beffando di soli 10 centesimi il ...

Giro di Svizzera 2019 - risultato prima tappa : Rohan Dennis vince la cronometro - Fabio Aru incoraggiante : Il Giro di Svizzera 2019 è iniziato nel segno di Rohan Dennis. L’australiano si è imposto nella cronometro individuale d’apertura, 9,5 km attorno a Langnau im Emmental: la prima frazione ha sorriso al Campione del Mondo delle prove contro il tempo, capace di trionfare in 10:50. Si tratta del primo successo stagionale per il 29enne della Bahrain-Merida che ha battuto per un decimo di secondo il polacco Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) e ...

Ciclismo - Giro di Svizzera con Fabio Aru : tutte le tappe in Tv su Eurosport : Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con ...

Giro di Svizzera 2019 : tutti gli italiani in gara. C’è Fabio Aru! : Saranno quattordici gli italiani al via del Giro di Svizzera 2019, che scatterà domani con una cronometro individuale a Langnau im Emmental. Lo scorso anno l’Italia conquistò due successi di tappa con Sonny Colbrelli e Diego Ulissi, entrambi assenti in questa edizione, mentre l’ultima vittoria nella classifica generale risale al 1999, quando si impose Francesco Casagrande. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro di Svizzera ...

Giro di Svizzera 2019 : i favoriti. Sfida in casa tra Thomas e Bernal con vista sul Tour de France : Uno dei due antipasti più importanti in chiave Tour de France. Oltre al Giro del Delfinato, che si sta svolgendo questi giorni in terra transalpina, occhio infatti anche al Giro di Svizzera, che scatterà domani con una cronometro e che andrà avanti per nove tappe, in preparazione della Grande Boucle. Tanti i nomi grossi presenti sulle strade elvetiche: andiamo a scoprire i papabili favoriti per la vittoria. Dovrebbe essere una Sfida a due in ...

Giro di Svizzera 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Fabio Aru : Non ci sarà l’abbondanza presente in Francia al Giro del Delfinato, ma per preparare la Grande Boucle in tanti hanno preferito scegliere, come spesso accade, il Giro di Svizzera, che scatterà sabato con una cronometro. Presente, ad esempio, il detentore del Tour Geraint Thomas, accompagnato da corridori di livello del calibro di Peter Sagan, Egan Bernal ed Elia Viviani. Al rientro anche Fabio Aru. Andiamo a scoprire la startlist e ...

Giro di Svizzera 2019 : il percorso e le nove tappe ai raggi X. Due cronometro e tanta salita : Non solo Delfinato: come di consueto sono due i grandi antipasti del Tour de France. Scatta nel week-end il Giro di Svizzera: corsa a tappe elvetica con ben nove frazioni ed una startlist di eccellente livello, che come stella vede al via il detentore della Grande Boucle, Geraint Thomas. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della gara elvetica. percorso Giro di Svizzera 2019 SABATO 15 GIUGNO Prima tappa: Langnau-Lagnau, 9.5 km ...

Giro di Svizzera 2019 : date - programma - orari e tv : Il calendario ciclistico internazionale proseguirà con il Giro di Svizzera 2019, corsa a tappe di assoluto valore che prenderà il via sabato 15 giugno da Langnau e si concluderà a Ulrichen domenica 23 giugno. Il percorso si svilupperà per un totale di nove tappe: dopo la cronometro inaugurale e una prima frazione in linea movimentata, spazio probabilmente ai velocisti prima delle montagne che caratterizzeranno soprattutto le ultime tre tappe e ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Fabio Aru all’esordio : “per continuare a crescere ma senza obblighi” : Fabio Aru in gara al Giro di Svizzera: le sensazioni del sardo della UAE Emirates Fabio Aru ha fatto il suo ritorno in gara domenica scorsa al Gp di Lugano: il sardo, reduce da un tosto intervento chirurgico è adesso pronto per proseguire la sua stagione. Il ciclista della UAE Emirates sarà in corsa al Giro di Svizzera, un esordio assoluto per il sardo che non ha mai partecipato a questa gara elvetica. “Il rientro alle corse nel Gp ...