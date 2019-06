Giochi Europei Minsk 2018 | partono i primi azzurri | c’è anche il portabandiera Clemente

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tutto pronto per la seconda edizione dei: dal 21 al 30 giugno saràla capitale sportiva del Vecchio Continente. In Bielorussia va in scena infatti l’evento multidisciplinare: 4000 atleti impegnati nelle 16 discipline in programma. Sta per partire la prima delegazione azzurra: domani il volo per 29 dei 179 (106 uomini, 73 donne) che prenderanno parte ai. In partenza le due squadre di Basket 3×3, dove al femminile c’è stata la sostituzione per l’infortunata Elisa Policari con Arianna Landi, le due squadre di Tiro con l’Arco reduci dai Mondiali in Olanda, oltre alla selezione del pugilato, guidata daltricoloreRusso. Le azzurre e gliin partenza il 18 giugno: BASKET (8): Paola Contu, Flavia De Cassan, Arianna Landi, Francesca Romana Russo. Davide Bovo, Stefano Masciadri, Anthony Joseph Raffa, Yancarlos ...

Coninews : Sarà il pugile campano @ClementeRusso a guidare ???? la delegazione azzurra, formata da 179 atleti, nella cerimonia d… - FedPugilistica : RT @AlessiaMesiano: Pronta per una nuova avventura: GIOCHI OLIMPICI EUROPEI!! -5giorni all’apertura ufficiale ?????? manca poco e la voglia di… - donnedisport : RT @AlessiaMesiano: Pronta per una nuova avventura: GIOCHI OLIMPICI EUROPEI!! -5giorni all’apertura ufficiale ?????? manca poco e la voglia di… -