Genitori Millennials | tante critiche ma voglia di educare alla gentilezza

(Di lunedì 17 giugno 2019) InformateviTrasformatevi (si, anche voi!)SosteneteliElogiate i traguardiElogiate i traguardiIl 43% dei(cioè appartenenticosiddetta Generazione Y, i nati fra l’inizio degli anni Ottanta e la metà dei Novanta) di tutto il mondo ammette che la nascita di un figlio porti, insieme a molte gioie e qualche notte insonne, giudizi e osservazioni a volte in grado di indebolire la fiducia in se stessi e nelle proprie abilità educative. I critici più spietati sono ovviamente i nonni (31%) e a pari merito il proprio partner e i suoceri (29%). Anche se non manca una quota di pesante autocritica (37%). Sono alcuni dei numeri del Generation Gentle Report di Johnson’s che ha messo sotto la lente 5.995 madri e padri tra i 22 e i 50 anni di alcuni Paesi in Europa, Africa e Asia con un obiettivo: sondare il ruolo deinell’era moderna, insieme alle loro speranze e ...

