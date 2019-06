Gelato | tutti i gusti dell’estate 2019

Gelato - i gusti trendy dell’estate italiana 2019 stupiscono tutti : gorgonzola e mozzarella di bufala in primis : Cos’è un Gelato gastronomico? Semplice: una specialità che prende spunto nella realizzazione da alimenti generalmente salati e specialità gastronomiche. E, assicurano gli esperti, sarà il protagonista dell’estate 2019 in Italia. La tendenza è disegnata da Deliveroo sulla scia di un aumento di ordini cresciuti in Italia del 25% negli ultimi tre mesi. Tra i nuovi trend il food delivery, a modello di esempio, rileva la crescita di gusti ...