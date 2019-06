Gazzetta | La Roma vuole il cash per Manolas Giuntoli non molla

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lafare cassa. L’ostacolo più grande nella trattativa imbastita dal Napoli perè “solo” questo. Il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo con il greco, ma lai 36 milioni della clausola rescissoria del difensore. “Basta questo per far capire quanto sia complicata l’operazione”, scrive ladello Sport. De Laurentiis ha più volte detto che non spenderebbe mai una cifra troppo alta per un difensore, o comunque che trova folle che un difensore costi più di un attaccante. La spesa non rientra nei canoni del club azzurro. Quindi, scrive la rosea, anche la questionepotrebbe entrare in una fase di stand by come è accaduto a quella riguardante Lozano e a quella per James Rodriguez. Anche in questi altri casi esiste un accordo con il giocatore ma non quello con le società di appartenenza. Il Napoli sta ...

