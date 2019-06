Game of Thrones | l’attrice di Cersei insoddisfatta della sua morte

wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’ultimo episodio in assoluto diofè andato in onda già qualche settimana fa ma c’è chi ancora non si è messo il cuore in pace. Se molti fan ancora non possono tollerare l’idea che la serie più amata dello scorso decennio sia finita in quel modo, anche gli interpreti del cast stanno in qualche modo manifestando la propria insoddisfazione. Dopo Conleth Hill che si era detto frustratofine del suo Varys, anche l’attrice Lena Headley ha espresso qualche dubbio sulla fine del suo personaggio, la spietata reginaLannister. In un’intervista rilasciata al Guardian, infatti, Headey ha ammesso: “Dirò solo che avrei voluto unamigliore“. Per poi aggiungere: “Ovviamente sogni la tua, poteva succedere in qualunque modo. Perciò sono rimasta piuttosto affranta. Anche se penso che non si poteva soddisfare ...

