Francesco Totti | Ho dato le mie dimissioni dalla Roma | mi tenevano fuori da

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è un addio ma un arrivederci" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo momento prenderò altre strade, ma se un’altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto. ...

Francesco Totti lascia la Roma : Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa, accusando la proprietà statunitense di averlo allontanato

Francesco Totti : «Mi sono dimesso - le bandiere non passano» Diretta Video : Nel Salone d'Onore del Coni Francesco Totti terrà alle 14.00 una conferenza stampa per spiegare i motivi dell'addio alla As Roma. Accreditati 250 giornalisti. I posti a sedere sono...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è stata colpa mia" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai, invece è arrivato ed è molto brutto e pesante”.Sul motivo della sua decisione ha ...

La conferenza stampa di Francesco Totti in diretta streaming : Alle 14 l'ex capitano della Roma dovrebbe ufficializzare le sue dimissioni da dirigente del club: i link per seguirla in diretta

Francesco Totti e il clamoroso addio alla Roma - retroscena : cosa c'è davvero dietro : L'ultimo cucchiaio Francesco Totti lo fa alla sua Roma. Rinuncia a 2,4 milioni di euro più premi, all'offerta da direttore tecnico (ma per fare cosa?) recapitatagli da Pallotta e lascia dopo 30 anni il giallo e il rosso, i colori della sua vita. Quel passo che non aveva avuto il coraggio di fare da

Futuro di Francesco Totti : ipotesi Fiorentina quotata a 10 : Sono diverse le ipotesi clamorose sul Futuro di Francesco Totti, diventato uno dei casi più seguiti sulle scrivanie dei bookmaker inglesi, dopo l’annuncio del suo addio alla Roma.Dopo trent’anni Francesco Totti dirà addio alla Roma. Lunedì pomeriggio, alle ore 14, è prevista una conferenza stampa nel Salone d’Onore del Coni dove incontrerà i giornalisti per spiegare i motivi del suo addio. Sarà il giorno della verità e nel ...

Francesco Totti lascia la Roma : conferenza stampa lunedì alle 14 : E’ finita per davvero dopo 30 lunghi anni. lunedì 17 giugno alle ore 14 al Coni Francesco Totti dirà tutto

Francesco Totti lunedì lascerà la dirigenza della Roma - scrivono i giornali : Francesco Totti, ex leggendario calciatore e capitano della squadra di calcio della Roma, annuncerà lunedì la sua intenzione di lasciare lo staff dirigenziale della società, di cui fa parte da quando nel 2017 ha concluso la sua carriera sportiva. La

Francesco Totti si dimette da dirigente della Roma : Lunedì pomeriggio, a quanto apprende l’ANSA, Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma. La decisione di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegata nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria e convocata per il primo pomeriggio al Salone d’Onore del Coni. A due passi, quindi, da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno 2001 il ...

Francesco Totti lascia la Roma dopo 30 anni - lunedì l'annuncio : futuro in Federcalcio? : Questa volta sembra essere finita davvero. dopo il sofferto addio da calciatore, Francesco Totti sarebbe pronto a salutare la Roma in modo definitivo dopo 30 anni di vita vissuta insieme. Nonostante le parole di stima nei suoi confronti del presidente Jim Pallotta, che lo ha invitato a prendersi tut

Per Francesco Totti ruolo alla Gigi Riva in Federazione : Francesco Totti medita di dire addio alla Roma. L’ex capitano potrebbe avere un ruolo prestigioso in Federazione. E’ l’ipotesi gli

Francesco Totti ha deciso di lasciare la Roma : Nubi fosche si addensano sulla Capitale. Dopo il temporale dell’addio di Daniele De Rossi, all’orizzonte c’è un uragano: Francesco Totti

Niente figli e tanta passione! Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza : Ilary Blasi e Francesco Totti si sono regalati una mini vacanza da fidanzatini a Saint Tropez. L’occasione, in realtà, era fornita dal compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un fine settimana lungo di svago, mare, sole e relax.-- Non è tra ...