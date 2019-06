Francesco Monte e Diletta Leotta si frequentano? Gossip acceso | video

Diletta Leotta : potrebbe essere la nuova fiamma di Francesco Monte (RUMORS) : Francesco Monte e Diletta Leotta potrebbero essere la nuova coppia dell'estate. I due giovani sono tornati da poco single, ma sembrano essere già pronti ad instaurare nuove relazioni. La bella showgirl ha da poco annunciato l'addio allo storico fidanzato Matteo Mammì. I due vengono da una convivenza di quattro anni, nella quale si pensava addirittura alle nozze. L'ex tronista di Uomini e Donne invece, la scorsa settimana ha interrotto la liaison ...

Giulia Salemi - il messaggio di mamma Fariba dopo l'addio di Francesco Monte : «Non portare sulle spalle il peso dei cadaveri» : Fariba Tehrani ha dedicato un lungo messaggio alla figlia Giulia Salemi su Instagram dopo la fine delal relazione con Francesco Monte. In realtà la mamma di Giulia non è entrata nel...

Ma non vi vergognate? Francesco Monte minacciato di morte : L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Monte, ha ricevuto intimidazioni e minacce di morte da parte di alcuni utenti sui social. I due protagonisti del Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi e Francesco Monte, sono tornati al centro del gossip, a seguito del recente annuncio della loro separazione. La news che ha visto la loro love-story giungere al capolinea sembrerebbe non essere stata mandata giù da parte dei più ...

Francesco Monte - insulti e minacce dopo l'addio a Giulia : "Non vi vergognate?" : Lo sfogo dell'ex tronista sui social, dove sta ricevendo un'ondata di critiche per la fine della storia con Giulia Salemi