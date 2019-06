Francesca Fioretti | il sorriso «senza limiti» insieme a Vittoria

vanityfair

(Di lunedì 17 giugno 2019): e la vita continua: e la vita continua: e la vita continua: e la vita continua: e la vita continua: e la vita continuaUnnaturale, spontaneo, brillante, che sul suo profilo Instagram non si vedeva da un po’.tiene in braccio la figlia lungo la strada verso i monumenti di Petra, girandosi di tre quarti per scattare una foto ricordo: «Dove vai? In Giordania», scrive nella didascalia, «a far cosa? Portoa stupirsi vedendo il mondo». Ad oltre un anno dalla tragica morte di Davide Astori, l’attrice sembra aver trovato un nuovo equilibrio proprio grazie all’amore per l’inseparabile figlia: «Viaggiare con i bimbi piccoli è impossibile? Falsissimo, ili poniamo solo noi», scrive a margine di un’altra immagine. Già alla fine di ...

zazoomblog : Francesca Fioretti riparte da Vittoria: il viaggio (e il messaggio) su Instagram - #Francesca #Fioretti #riparte - zazoomnews : Francesca Fioretti riparte da Vittoria: il viaggio (e il messaggio) su Instagram - #Francesca #Fioretti #riparte - zazoomblog : Francesca Fioretti riparte da Vittoria: il viaggio (e il messaggio) su Instagram - #Francesca #Fioretti #riparte -