Forza Italia | i primi tre nomi | chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti

Ora di religione - Forza Italia : "Già facoltativa - mozione per abolirla è priva di fondamento" : Per la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini "'L'idea di sopprimere l'ora di religione, contenuta in una mozione parlamentare a firma di senatori appartenenti a vari gruppi, non è assolutamente condivisibile. L'ora di religione è facoltativa e peraltro non è un'ora di 'indottrinamento'"

Quando Berlusconi fece eleggere Zeffirelli con Forza Italia - : Francesco Curridori Il grande regista Franco Zeffirelli, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita è stato anche senatore con Forza Italia per due legislature, nel ’94 e nel ’96 Il grande regista Franco Zeffirelli, morto oggi all'età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita decide di scendere in politica per la grande amicizia che lo lega a Silvio Berlusconi. "Come politico può essere criticato, spesso ...

Franco Zeffirelli - addio al maestro che portò un’idea di regia unica in Italia e fu anche due volte senatore di Forza Italia : addio “maestro”. Franco Zeffirelli è morto la scorsa notte nella sua villa romana sulla Appia Antica. Aveva 96 anni. Toscano, fiorentino e tifosissimo della Fiorentina fino al midollo, senatore della repubblica con Forza Italia, è forse il regista Italiano più conosciuto al mondo per aver proposto un’idea di regia unica in Italia che ha attraversato più settori dell’arte novecentesca: il cinema, l’opera lirica e la televisione. Stile ...

Silvio Berlusconi e la fusione di Forza Italia con la Lega. La rivolta degli azzurri : "E' un errore" : Per un Matteo Salvini che preferisce glissare sull' ipotesi di fusione tra Lega e Forza Italia («non è all' ordine del giorno», dice ai giornalisti, e silenzio assoluto sull' argomento al consiglio federale del Carroccio), c' è un intero partito azzurro che va in fibrillazione dopo che Libero e altr

"E ora si rinnovi anche Forza Italia In molti hanno fatto il loro tempo" : PARLA IL NUOVO VICESEGRETARIO DELLA LEGA/ Il governo Conte va avanti? Tramontato il rischio crisi? "Va avanti perché ci sono tante cose da fare. Tasse, autonomia regionale e riforma della giustizia sono le tre priorità che la Lega porterà avanti nei prossimi mesi insieme...

Il doppio gioco per prosciugare Forza Italia : C’è un motivo se Silvio Berlusconi ha spiegato ai suoi, parlando dell’eventualità del voto: “Ho parlato con Matteo. Lui sa che ha bisogno dei nostri voti al Sud, i rapporti tra noi sono otti mi”. E c’è un motivo se Giovanni Toti, il suo ex delfino che sta per mettersi in proprio, giovedì pomeriggio ha spiegato a un gruppo di parlamentari di Forza Italia, riuniti nella sede romana della ...

"O Forza Italia cambia o muore Io con la Meloni? Ci vuole tempo..." : "Tutti in Forza Italia sono stati nominati. Io sono stato invitato da Berlusconi a scendere in politica, ho preso 150mila voti alle Europee e mi sono conquistato la Liguria città dopo città. Dopodiché, fino a ieri in Forza Italia tutti quanti erano nominati e poi qualcuno si è guadagnato le...

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "La promessa tradita sul Pse" - Forza Italia fuori dai giochi? : Altre cannonate di Giorgia Meloni contro il governo di Lega e M5s, che "sarebbe già dovuto essere arrivato al capolinea, tutti i nodi ormai sono venuti al pettine, anche se stanno cercando in qualche modo un'intesa che li faccia tirare avanti ancora un po'". Così la leader di Fratelli d'Italia in un

Silvio Berlusconi rompe con Giovanni Toti - via alla fusione Forza Italia-Lega : «Toti? L'ho nominato io e ora chiede la democrazia... lui è un nominatissimo...». La "rivoluzione" azzurra può attendere: il Cavaliere ieri ha rotto le trattative con la fronda interna. Quella fronda che fa riferimento al governatore ligure, il quale poche ore prima aveva ribadito che è il momento c

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia e offre un nuovo ruolo a Giovanni Toti : Silvio Berlusconi tenta il tutto per tutto, tanto non ha più nulla da perdere: dall'ultimo sondaggio, infatti, Forza Italia si attesta tra il 5 e il 6 per cento. Il Cavaliere, intimorito dalla kermesse del 6 luglio indetta da Giovanni Toti e spalleggiata da Salvini, ha deciso di rivoluzionare il par

Giovanni Toti spodesta Silvio Berlusconi : "Non può candidarsi alle primarie di Forza Italia" : Lo ha detto in modo gentile ma il messaggio di Giovanni Toti a Silvio Berlusconi è chiarissimo e il concetto è che il Cavaliere npn si deve candidare alle primarie: "In tutta franchezza penso che il presidente Berlusconi abbia un ruolo, uno status, uno standing diverso dal candidato delle primarie",

La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio furioso : “hanno regalato 3 milioni di soldi dei cittadini” : La maggioranza di governo oggi è caduta, la Lega di Salvini tradice il M5S. Luigi Di Maio furioso “Oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta. È stato così, è inutile nasconderlo”: Lo scrive sul suo profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. “Si è spaccata aggiunge Di Maio – su una proposta presentata … Continue reading La Lega tradice i 5 Stelle e vota insieme al PD e Forza Italia. Di Maio ...

Silvio Berlusconi - ultima rivoluzione : elezione dei vertici di Forza Italia - poi nuovo partito : Dopo gli annunci dei giorni scorsi, la rivoluzione di Forza Italia comincia a prendere forma. Ieri Silvio Berlusconi ha iniziato a pensare al futuro durante un pranzo con i big azzurri riuniti a palazzo Grazioli (erano presenti Letta, Baldelli, Romani, Galliani, Ravetto, Ronzulli, Ghedini, Gelmini,

Arata - nelle carte i legami con Lega e Forza Italia e gli incontri con gli assessori : “Nicastri sollecitava intervento di Siri” : Le relazioni pericolose tra Paolo Arata e l’ex sottosegretario della Lega Armando Siri sono più antiche di quello che era apparso due mesi fa. E risalgono a prima dell’elezione di Siri al Senato. Il dettaglio emerge dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere Arata insieme a Vito Nicastri, considerato tra i finanziatori del boss Matteo Messina Denaro. In una delle informative citate dall’ordinanza del ...