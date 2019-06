Fortnite | Come annullare gli acquisti e chiedere i rimborsi

gamerbrain

(Di lunedì 17 giugno 2019) Avete fatto un acquisto inper errore? Sapevate che poteteil rimborso ma solo in specifiche condizioni? Scopriamo insiemefare per recuperare i V-Buck spesi per errore, annullando di conseguenza gligli ordini eil rimborso Con l’aggiornamento 9.20 è stata introdotta inla possibilità digliil rimborso. Dopo aver effettuato un acquisto per errore, assicuratevi di non uscire dalla schermata Selezionate l’opzione rimborso (A su Xbox One o X su PS4) Semplice non trovate? C’è da dire che se annullate un acquisto non potrete annullarne un secondo entro un certo periodo di tempo, per cui prima di fare un nuovo acquisto pensateci bene, perchè altrimenti perderete i vostri V-Buck. Epic Games offre la possibilità diil ...

