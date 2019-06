Formula 1 – Tronchetti Provera non ha dubbi | “rimonta Ferrari e penalità Vettel? Ecco

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019)la prima parte della stagione dellae ladia Montreal: le parole del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di1: dopo la tanto discussa gara di Montreal, per la quale non si sono ancora spente le polemiche a seguito dellainflitta a, i piloti si spostano in Francia, per sfidarsi sul circuito di Paul Richard. Photo4/LaPresse Laè costretta ad inseguire una Mercedes troppo forte, ma c’è chi pensa che non sia già tutto finito: “se è possibile una rimonta dellanel Mondiale di1? La prima parte dello scorso campionato è stata all’insegna della Rossa, quest’anno invece la Mercedes è davanti ma i numeri danno ancora possibilità alla. Vediamo”, ha affermato Marcoai ...

