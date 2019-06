Formula 1 | il circus torna in Europa per il Gp di Francia | ORARI e DIRETTE TV di

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ottavo appuntamento della stagione di1, ilfa tappa sul circuito Paul Ricard per il Gran Premio diArchiviato il Gp del Canada con tutta la sua coda polemica, ilinper il Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondiale di1. En plein di vittorie Mercedes fino a questo momento, sette su sette per le Frecce d’Argento, aiutate e non poco dai commissari a Montreal, dove Hamilton ha potuto trionfare grazie alla penalità inflitta a Vettel. Al Paul Ricard il Cavallino è chiamato a reagire, provando a prendersi quel successo che avrebbe dovuto festeggiare in Canada. Ecco il programma completo: Giovedì 20 giugno Ore 16:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 21 giugno Ore 12:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 ...

