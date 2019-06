Formula 1 | Binotto spaventa i tifosi della Ferrari | “ecco cosa ci serve per raggiungere

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Ferrari : ecco la decisione di Binotto sull’appello da presentare alla FIA : Il team principal della Ferrari ha deciso di non presentare appello alla FIA in seguito alla penalità inflitta a Vettel in Canada Il risultato del Gp del Canada è definitivo, la Ferrari infatti ha deciso di non presentare appello alla FIA, nonostante il preannuncio di reclamo arrivato nell’immediato dopo gara in Canada. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono il Daily Mail e la testata tedesca Motorsport Magazin, Mattia Binotto ha ...

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “quello che dice Wolff non mi interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Formula 1 – Il bel discorso di Binotto e il folle urlo di Vettel : il team radio Ferrari dopo la pole di Seb in Canada è pazzesco [VIDEO] : Un team radio pazzesco in casa Ferrari: Binotto si congratula con Vettel, Seb esplode in un urlo di gioia dopo aver conquistato la pole position del Gp del Canada Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso, che da troppo tempo mancava sul suo volto: il tedesco della Ferrari ha conquistato ieri la pole position del Gp del Canada, beffando Lewis Hamilton sul circuito di Montreal. Una gioia immensa per Vettel e per la Ferrari, manifestata in un ...

Formula 1 – Entusiasmo Ferrari - Binotto : “Vettel meritava la pole! Ora occhio alla gara - abbiamo una missione!” : Mattia Binotto si gode la pole position di Sebastian Vettel in Canada: il team principal della Ferrari però sottolinea come serva dare il massimo soprattutto durante la gara di domani La Ferrari chiude le qualifiche del Gp del Canada in pole position! Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti al termine del Q3, strappando la prima posizione a Lewis Hamilton proprio nel giro finale. Terzo posto per Sebastian Leclerc, pronto a mettere ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “questa Ferrari come quella di Schumacher. Arrivabene? Quella sfuriata in Giappone…” : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che si respira in casa Ferrari, esprimendo le proprie considerazioni La situazione non è per niente semplice, la Ferrari arranca e non riesce a tener testa alla Mercedes, riuscita a vincere le prime sei gare della stagione con cinque doppiette consecutive. Lapresse Il progetto rosso ha senza dubbio più di un problema, lacune consistenti che Mattia Binotto e i suoi ingegneri stanno ...

Formula 1 – Ferrari - la promessa di Binotto : “in Canada niente errori. Sappiamo di non essere competitivi ma…” : Mattia Binotto analizza la gara del Canada, tracciato potenzialmente favorevole alla Ferrari: il team principal della Rossa spiega che non ci saranno modifiche sulla SF90, ma assicura “zero errori” Nessuna modifica alla monoposto, ma anche nessun dei gravi errori che hanno condizionato le prime gare. In sintesi è questo il pensiero di Mattia Binotto in vista del Gp di Montreal. La gara del Canada la scorsa stagione ha sorriso ...

Formula 1 – L’analisi di Binotto dopo Montecarlo : “bravo Vettel - sfortunato Leclerc. Favoriti in Canada? No - Mercedes davanti” : Mattia Binotto analizza la gara di Montecarlo: buona prova di Vettel, Leclerc ha pagato l’errore delle qualifiche. Il team principal della Ferrari ha poi rivolto il pensiero al Canada: “non siamo Favoriti” La gara di Montecarlo regala un sorriso a metà alla Ferrari. Se da una parte Vettel è stato favorito dalla penalizzazione di Verstappen guadagnado la seconda posizione sul podio superando anche Bottas, dall’altra ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

Formula 1 - frecciata velenosa di Leclerc nei confronti della Ferrari : fischiano le orecchie di Binotto : Il pilota della Ferrari ha commentato con delusione l’eliminazione dalla Q1 nelle qualifiche del Gp di Monaco Charles Leclerc subito fuori nelle qualifiche del Gp di Montecarlo, sul tracciato di casa il monegasco della Ferrari ha chiuso il Q1 in sedicesima posizione finendo per rimanere escluso. Photo4/LaPresse Il driver monegasco non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano ...

Formula 1 – La Ferrari pensa al colpaccio : l’ammissione di Binotto : La Ferrari pensa ad un grande ritorno: Resta nuovamente nel team di Maranello? Le parole di Binotto La Ferrari non è ancora riuscita ad ottenere un risultato positivo nella stagione 2019 di Formula 1. La Mercedes ha dominato, con 5 doppiette storiche consecutive, mentre il team di Maranello insegue ancora, cercando di risolvere i problemi che gli impediscono di lottare con le Frecce Argento. photo4/Lapresse Negli ultimi giorni si vocifera ...

Formula 1 – Ferrari - stagione finita? Binotto ammette : “Mondiale? Tanti punti da recuperare. Lavoriamo già alla macchina 2020” : Ferrari costretta ad inseguire la Mercedes già dalle prime gare del Mondiale: il team principal Mattia Binotto non nasconde le difficoltà della rossa e parla già della stagione 2020 I test invernali avevano regalato Tanti sorrisi in quel di Maranello: la Ferrari 2019 sembrava una macchina in grado di dare grande filo da torcere alle Mercedes e magari proprio questo si sarebbe rivelato l’anno buono per spezzarne il dominio. Le prime 5 gare ...

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Formula 1 - Binotto rilancia : “lavoriamo a Maranello per portare nuovi sviluppi - obiettivo vittoria a Monaco” : Il team principal della Ferrari ha ricordato Lauda, soffermandosi poi sul Gran Premio di Monaco in programma domenica prossima Il 66° Gran Premio di Monaco di Formula 1 si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del campione austriaco Niki Lauda, spirato nella notte tra lunedì e martedì all’età di 70 anni. LaPresse/Photo4 La Ferrari vanta nove successi nel Principato, di cui l’ultimo arrivato nel 2017 ...