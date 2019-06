Formalizzato l’accordo | Il Frosinone ha il suo nuovo allenatore

forzazzurri

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il Frosinone ha formalizzato l'accordo con Alessandro Nesta che quindi sarà il nuovo tecnico dei ciociari. Nesta ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Frosinone fino al 2021. Questo il comunicato ufficiale: "Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Nesta. Il tecnico giallazzurro ha firmato un contratto biennale e verrà presentato ufficialmente mercoledì 19 giugno, alle ore 11.30, presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe".

