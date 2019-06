Formaggio grattugiato con la Listeria | allarme e ritiro | ecco il prodotto che non dovete

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un... alla. Scatta il richiamo da parte del ministero della Salute che riguarda un mix di formaggi grattugiati del marchio Per te (nella foto). L'riguarda la presenza dimonocytogenes, che è stata rilevata in un campione prelevato in fase di commercial

franca_fm : RT @Libero_official: Listeria nel famoso formaggio grattugiato: allarme del ministero e ritiro. Ecco il prodotto interessato - zazoomnews : Richiamato formaggio grattugiato per rischio microbiologico avvertenza: “Non consumare” [MARCHIO E LOTTO] -… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Listeria nel famoso formaggio grattugiato: allarme del ministero e ritiro. Ecco il prodotto interessato -