Fi | Salini | ' in Lombardia ripartire da lavoro e impresa' 2

Fi : Salini - 'in Lombardia ripartire da lavoro e impresa' : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - "Siamo pronti a lanciare una proposta politica concreta, anzitutto sui temi economici, che sia alternativa a quella del governo giallo-verde e si concentri sulla necessità di una vera ripartenza del Paese. Per questo, insieme alla delegazione di Forza Italia in Regione