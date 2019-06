Non ti caga Chiara Ferragni! Fedez filma Leone che ripete solo papà (Di lunedì 17 giugno 2019) Il cantante riprende il figlio e Chiara Ferragni in auto mentre cerca di insegnargli a dire "mamma". Leone però ripete solo la parola papà e Chiara Ferragni appare turbata in viso. Lo scotto che si paga a essere l'influencer più pagata e ricercata al mondo lo conosce bene Chiara Ferragni. Soprattutto se a casa hai un figlio di poco più di un anno, nel pieno del suo sviluppo. I continui viaggi di lavoro l'hanno portata, infatti, a essere costantemente lontana dagli affetti e dal figlio Leone e a trascorrere, di conseguenza, poco tempo con il bimbo. (Di lunedì 17 giugno 2019) Il cantante riprende il figlio eFerragni in auto mentre cerca di insegnargli a dire "mamma".peròla parolaFerragni appare turbata in viso. Lo scotto che si paga a essere l'influencer più pagata e ricercata al mondo lo conosce beneFerragni. Soprattutto se a casa hai un figlio di poco più di un anno, nel pieno del suo sviluppo. I continui viaggi di lavoro l'hanno portata, infatti, a essere costantemente lontana dagli affetti e dal figlioe a trascorrere, di conseguenza, poco tempo con il bimbo.

Nel breve filmato si vede Fedez che, mentre si trova alla guida dell'auto, incita Leone a ripetere la parola "mamma", ma il piccolo pronuncia solo "papà". Anche Chiara Ferragni, seduta nei sedili posteriori accanto al piccolo, lo sprona "mamma mamma" ma la parola non sembra essere familiare a Leone, che prosegue chiamando sempre papà. Lo stesso Fedez scherza sulla cosa, scrivendo sul video "Non ti caga @ChiaraFerragni". La cosa, però, non sembra divertire la bionda influencer e l'espressione del suo viso si fa seria e anche un po' triste.