F1 | Mondiale 2019 | la Ferrari presenta istanza di revisione alla FIA sul caso Vettel a

Motocross - Mondiale 2019 : la fuga di Tim Gajser e per Tony Cairoli si fa dura. Caduta a Kegums e spalla lussata… : E’un’amara Kegums (Lettonia) quella che lascia il nostro Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo del Motocross deve leccarsi le ferite dopo il nono round iridato. La tappa dell’Est ha riservato tanta delusione al centauro siciliano. La Caduta nella seconda manche e lo zero finale è pesante, se rapportato al trionfo dello sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda ha portato i punti di vantaggio a 33 nei confronti ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes a +123 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton in testa - +29 su Bottas. Vettel 3° a 62 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista in testa - +41 su Rea : Alvaro Bautista allunga al comando del Mondiale Superbike 2019 con 41 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine di Gara-2 del GP di Spagna. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista300DUCATI JONATHAN REA259KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK188YAMAHA ALEX LOWES142YAMAHA LEON HASLAM130KAWASAKI MARCO MELANDRI102YAMAHA TOPRAK RAZGATLIOGLU95KAWASAKI CHAZ DAVIES94DUCATI SANDRO CORTESE83YAMAHA TOM SYKES80BMW JORDI TORRES65KAWASAKI MICHAEL ...

Atletica - Diamond League Rabat 2019 : Dibaba da record sui 1500 - Wale firma il Mondiale stagionale - Bondarenko c’è : A Rabat (Marocco) è andata in scena la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale itinerante è volato in Africa e non sono mancate le emozioni. LA GARA COPERTINA: 1500 METRI (femminile) – Genzebe Dibaba non delude quando si presenta in pista e vince una gara letteralmente stellare col tempo di 3:55.47: miglior prestazione mondiale stagionale, 16esimo crono della storia (suo secondo ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il profumo di Mondiale risveglia Evandro/Bruno : stop alla serie vincente di Mol/Sorum : Un torneo leggendario, una giornata finale di gare da ricordare: a Varsavia vanno in scena due sfide spettacolari all’ennesima potenza a chiudere l’ultimo appuntamento a 4 stelle prima del Mondiale di Amburgo. Dici Mondiale e si svegliano gli ultimi due campioni del mondo brasiliani, Evandro (detentore del titolo iridato) e Bruno Schmidt (vincitore dell’edizione 2015 in Olanda). Sono loro i “giustizieri” degli ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo - una follia che ha deciso il Mondiale : Se, come appare molto probabile, Marc Marquez andrà a vincere il titolo Mondiale in questo campionato di MotoGP 2019, non dovremo dimenticarci di questo Gran Premio di Catalogna 2019. Lo spagnolo, infatti, ha conquistato 25 punti pesantissimi che lo avvicinano in maniera concreta al successo finale, sia per le sue indubitabili qualità ma, soprattutto, per quanto avvenuto in avvio di gara. L’errore di Jorge Lorenzo, suo compagno di scuderia ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 - la graduatoria dopo il GP di Lettonia : Tony Cairoli a -33 da Gajser : Si infiamma la lotta tra Tony Cairoli e Tim Gajser per la conquista del Mondiale Motocross MXGP 2019, i due centauri sono separati da 33 punti al termine del GP Lettonia: andrà in scena un serrato testa a testa nella seconda parte della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale Motocross MXGP. Classifica Mondiale Motocross MXGP 2019 (dopo GP Lettonia): 1 243 Gajser, Tim SLO HON 391 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25 25-25 25-25 ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser allunga in testa - +33 su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Box Office Mondiale 2019 : Salgono Aladdin - Godzilla II e John Wick. Bene Pets 2 e X-Men : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Marquez vola al comando - Baldassarri a -23 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. Baldassarri 88 5. Schroetter 73 6. Marini 68 7. Fernandez 67 8. Bastianini 56 9. Binder 44 10. Gardner 41 11. Vierge 39 12. Lowes 33 13. Nagashima 30 14. Lecuona 26 15. Locatelli 20 16. Di Giannantonio 19 17. Bulega 16 18. Corsi 10 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...